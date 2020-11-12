نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤسسة التقاعد تصدر تطبيق جديد وتحث عملائها على التحديث في المقال التالي

عمر شويل - جدة مؤسسة التقاعد تصدر تطبيق جديد وتحث عملاء على التحديث، المؤسسة العامة بالتقاعد قد أعلنت بشكل رسمي عن إطلاق تطبيق يمكن استخدامه على جميع الأجهزة الذكية وكذلك على الأجهزة اللوحين وقامت بتعود جميع العملاء إلى تحديث التطبيق حتى يتمكنوا من الحصول على كيفه الخصائص والمميزات الجديدة المتوفرة فيه وهذا ما سوف نتعرف عليه من خلال السطور القادمة

المؤسسة العامة للتقاعد

يتضمن هذا التطبيق جميع الأخبار التي تتعلق المؤسسة ويتم إصدارها بشكل رسمي وبالتالي تسهل على جميع العملاء إمكانية التواصل مع خدمة العملاء المتوفرة عليها بجانب إمكانية أن يتم تفعيل الإشعارات.

بجانب أن هذا التطبيق يوجد في أكثر من 20 خدمة الكترونية من أهمها خدمة إصدار البطاقات التقاعدية بالشكل إلكتروني بالإضافة إلى متابعة جميع الطلبات وحجز الموعد كذلك يمكنك أن تحصل على بطاقة مستفيد من متقاعد، وإصدار بطاقة التعاون فيه، ويمكنك أيضا الحصول على التعريف بالمعاش الفوري يمكنك أيضا أن تقوم بالاطلاع على كافة المعلومات والبيانات الشخصية الخاصة بك بكل سهوله ومعرفة كافة الأحداث والأخبار وتطورات الخاصة بالمؤسسه العامه للتقاعد، بجانب وجود العديد من الخدمات الهامة التي يحتاجها جميع المواطنين بشكل دائم.

في الفترة الأخيرة تم استخدام الأجهزة الذكية لعمل التقنيات الرقمية لتجهيز المنصات الإلكترونية لتسهيل كافة الخدمات بجانب العمل على تحسين الاستفادة من هذه الخدمات مع العناية بشكل دائم على تحسين استخدام هذا التطبيق وتطوير الواجهات وتحديثها بشكل دائم.