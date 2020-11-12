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عمر شويل - جدة تعرف على شروط طلب تملك عقار من الهيئة العامة لعقارات الدولة،تستعد الهيئة العامة لعقارات الدولة لاستقبال طلبات تملك عقارات داخل المملكة وذلك ابتداءً من يوم الخامس من شهر جمادي الأول ولمدة عام آخر وفقاً لما ذكرته بعض الصحف وأوضحت الهيئة أنه لن يتم النظر لأي طلب سبق الفصل فيها بحكم قضائي ويتم إبلاغ صاحب الطلب برفضه وفي حالة كان هذا الطلب مخالف للشروط يتم إبلاغ صاحب الطلب لاستكمال متطلبات الطلب ليتم قبوله.

شروط طلب تملك عقار من الهيئة العامة لعقارات الدولة

قامت الهيئة العامة لعقارات الدولة بنشر شروط قبول طلبات الحصول على عقار وذلك طبقا للمادة 3 من قانون تملك العقارات، والتي تتضمن:

أن يكون الطلب مقدم خلال سنة من يوم 20 ديسمبر 2020.

ألا يكون قد تم الفصل في قرار التملك قبل ذلك بحكم قضائي مكتسب للصفة النهائية.

ألا يكون العقار في حيز العقارات التي لا يجوز اكتساب ملكيتها شرعاً أو بموجب القرارات والتعليمات.

لا بد من وجود إحياء في العقارات محل الطلب والذي تحدده المصورات الجوية والمخططات التنظيمية قبل أمر المنع من الإحياء الصادر عام 1387.

أماكن لا يمكن اكتساب ملكية بها

هناك بعض العقارات التي لا يمكن الحصول على ملكية بها شرعاً وقانونا، وهي: