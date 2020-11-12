نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على شروط طلب تملك عقار من الهيئة العامة لعقارات الدولة في المقال التالي
عمر شويل - جدة تعرف على شروط طلب تملك عقار من الهيئة العامة لعقارات الدولة،تستعد الهيئة العامة لعقارات الدولة لاستقبال طلبات تملك عقارات داخل المملكة وذلك ابتداءً من يوم الخامس من شهر جمادي الأول ولمدة عام آخر وفقاً لما ذكرته بعض الصحف وأوضحت الهيئة أنه لن يتم النظر لأي طلب سبق الفصل فيها بحكم قضائي ويتم إبلاغ صاحب الطلب برفضه وفي حالة كان هذا الطلب مخالف للشروط يتم إبلاغ صاحب الطلب لاستكمال متطلبات الطلب ليتم قبوله.
شروط طلب تملك عقار من الهيئة العامة لعقارات الدولة
قامت الهيئة العامة لعقارات الدولة بنشر شروط قبول طلبات الحصول على عقار وذلك طبقا للمادة 3 من قانون تملك العقارات، والتي تتضمن:
أن يكون الطلب مقدم خلال سنة من يوم 20 ديسمبر 2020.
ألا يكون قد تم الفصل في قرار التملك قبل ذلك بحكم قضائي مكتسب للصفة النهائية.
ألا يكون العقار في حيز العقارات التي لا يجوز اكتساب ملكيتها شرعاً أو بموجب القرارات والتعليمات.
لا بد من وجود إحياء في العقارات محل الطلب والذي تحدده المصورات الجوية والمخططات التنظيمية قبل أمر المنع من الإحياء الصادر عام 1387.
أماكن لا يمكن اكتساب ملكية بها
هناك بعض العقارات التي لا يمكن الحصول على ملكية بها شرعاً وقانونا، وهي:
- حدود الحرمين الشريفين والأبنية المقدسة.
- الأراضي الساحلية وحرم البحر ومشاريع الزراعة السمكية.
- حرم الحدود الوطنية والمنتزهات البرية.
- محميات الحياة الفطرية وقمم الجبال والمراعي والغابات.
- مجاري الأودية والسيول والشعاب والمواقع الأثرية.
- مناطق التعدين والطاقة والخامات المعدنية.
- مناطق مصادر المياه والسدود وجوارها.
- الأملاك العامة والمرافق والخدمات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعرف على شروط طلب تملك عقار من الهيئة العامة لعقارات الدولة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.