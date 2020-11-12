نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إجراءات ورسوم نقل كفالة سائق خاص إلكترونياً بالسعودية 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة كثيرٌ من قائدي السيارات الذين يذهبون للعمل في المملكة العربية السعودية، يحتاجون إلى معرفة آلية وشروط نقل كفالة سائق خاص إلكترونيًّا، دون الحاجة إلى زيارة أحد مقرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لإنجاز هذه الخدمة بالطريقة الورقية التقليدية، لكن يجب في البداية أن يوافق الكفيل الذي يعمل الوافد معه قبل الإقبال على هذه الخطوة، وفقًا لقانون العمل الذي ينظم هذه العمالة، منذ عقود، فما تستمر الحكومة على هذا النظام، حتى بعد تطبيق قرار إلغاء الكفالة في شهر مارس 2020، إذ إن هذه المهنة وأربع أخرى مستثناة من نظام العمل الجديد.

ورغم ذلك فإن قائد المركبة يمكنه القيام بهذا الإجراء دون موافقة صاحب العمل، في حال عدم تجديد الإقامة لمدة شهر، أو في حالة منع دفع الراتب 3 أشهر، فيما تحدد رسوم نقل كفالة السائق، بنحو ألفي ريال سعودي في المرة الأولى، و4 آلاف ريال في المرة الثانية، و6 آلاف ريال سعودي في المرة الثالثة، أما إذا كانت عملية الانتقال إلى مؤسسة وليست إلى فرد فإن الرسوم هي ألف ريال سعودي فقط.

خطوات نقل كفالة سائق خاص في السعودية إلكترونياً

وننشر عبر موقعنا، خطوات نقل كفالة سائق خاص في السعودية 1442، عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خدمة لقائدي المركبات الراغبين في ذلك، إذ تكون على النحو الآتي:-

في البداية، يجب على الكفيل زيارة موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر الإنترنت.

يلي ذلك تسجيل الدخول إلى الحساب برقم الهوية وكلمة السر.

وفي الخطوة التالية، ندخل إلى الخدمات الإلكترونية.

ثم يدخل إلى الخدمة التي يريدها، وينقر على المؤسسة التي سينتقل إليها المكفول.

عليه بعد ذلك عمل طلب يظهر فيه اسم الشخص المكفول.

كما يجب إدخال رقم إقامة المكفول، ويوافق على الشروط والأحكام ويحرر محضر التعهد.

الانتظار 48 ساعة بحد أقصى، ثم لإرسال الطلب إلى الكفيل الثاني الذي يوافق عليه.

أخيرًا، على صاحب العمل الأول الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية، والموافقة على الطلب.

كيفية التأكيد على خدمة انتقال قائد مركبة لصاحب عمل آخر

يبحث الكثير من الوافدين عن كيفية انتقال قائد مركبة لصاحب عمل آخر، فيجب عليك اتباع الخطوات التالية:-