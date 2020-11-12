نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسوم تجديد الإقامة مكتب العمل لجميع المهن بالمملكة العربية السعودية في المقال التالي
عمر شويل - جدة رسوم تجديد الاقامة بالمملكة قامت الادارة العامة للجوزات في المملكة العربية السعودية عبر تويتر بمجموعة من القرارات التي تتعلق بزيادة أسعار تجديد الاقامة للمقيمين في المملكة العربية السعودية، مما يعملون بالقطاع الخاص، ووضعت بعض الشروط الإضافية لجميع الوافدين، وكل من يرغب تجديد الإقامة في المملكة العربية السعودية لعام 1441، كما أنها قامت بتجديد الإقامة في المملكة، وكشفت كذلك عن جميع الفئات المعفاة من القيام بدفع رسوم تجديد الإقامة.
خطوات تجديد الإقامة للوافدين 1442
بتصريح رسمي صادر من الجوازات عن خفض مدة إقامة العاملة الوافدة بالمملكة العربية السعودية ورخصة العمل من 6 سنوات حتى 4 سنوات، وقد أصدرت أيضاً بيان فيما يتعلق بالرسوم الجديدة وهي:
- المواليد: يتم إضافة الطابع الخاص بالمواليد في المملكة برسوم مجانية.
- تـأشيرة الخروج: عند القيام بالخروج النهائي من المملكة دون عودة التأشيرة بشكل مجاني.
- تمديد مدة الزيارة: عند القيام بالزيارة العائلية أو بهدف العمل، يتم تمديد تأشيرة مدة الزيارة لـ 100 ريال سعودي.
- جوزا السفر: أما بالنسبة لرسوم إصدار جواز سفر جديد أو القيام بتجديد الجواز القديم بـ 300 ريال سعودية لمدة 5 سنوات، و600 ريال سعودي لمدة 10 سنوات.
شروط تجديد الاقامة الإلكترونية
- يجب أن يكون جواز السفر ساري لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
- يقوم الوافد بتسديد كافة المخالفات المرورية التي تراكم عليه.
- لا يكون الوافد غير مسجل أو لا يتغيب عن العمل.
- يقوم بسداد رسوم الإقامة بشكل إلكتروني.
- يجب أن يتواجد المقيم بأراضي المملكة العربية السعودية.
- لا يوجد فرد من أفراد الأسرة مسجل على الإقامة قد بلغ من العمر 21 عام.
خطوات تجديد الإقامة إلكترونياً
- نقوم بالدخول للمنصة الإلكترونية أبشر .
- القيام باختيار خدمة الأفراد من خلال قائمة الخدمات والقيام باختيار الجوازات.
- نبدأ بكتابة رقم الهوية الشخصية ومن ثم نقوم بكتابة رقم الإقامة.
- يتم الدخول لتجديد الإقامة عبر شبكة الانترنت.
- يتم إضافة رقم الإقامة ورقم جوزا السفر.
- نقوم بإضافة كافة البيانات الشخصية المطلوبة.
- يتم سداد رسوم الإقامة.
- عليك بعد ذلك النقر على زر التجديد، ونقوم بإرسال بطاقة الإقامة الجديدة بعد أن يمر أسبوع من البدء بالتقديم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رسوم تجديد الإقامة مكتب العمل لجميع المهن بالمملكة العربية السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.