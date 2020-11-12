نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسوم تجديد الإقامة مكتب العمل لجميع المهن بالمملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رسوم تجديد الاقامة بالمملكة قامت الادارة العامة للجوزات في المملكة العربية السعودية عبر تويتر بمجموعة من القرارات التي تتعلق بزيادة أسعار تجديد الاقامة للمقيمين في المملكة العربية السعودية، مما يعملون بالقطاع الخاص، ووضعت بعض الشروط الإضافية لجميع الوافدين، وكل من يرغب تجديد الإقامة في المملكة العربية السعودية لعام 1441، كما أنها قامت بتجديد الإقامة في المملكة، وكشفت كذلك عن جميع الفئات المعفاة من القيام بدفع رسوم تجديد الإقامة.

خطوات تجديد الإقامة للوافدين 1442

بتصريح رسمي صادر من الجوازات عن خفض مدة إقامة العاملة الوافدة بالمملكة العربية السعودية ورخصة العمل من 6 سنوات حتى 4 سنوات، وقد أصدرت أيضاً بيان فيما يتعلق بالرسوم الجديدة وهي:

المواليد : يتم إضافة الطابع الخاص بالمواليد في المملكة برسوم مجانية.

: يتم إضافة الطابع الخاص بالمواليد في المملكة برسوم مجانية. تـأشيرة الخروج : عند القيام بالخروج النهائي من المملكة دون عودة التأشيرة بشكل مجاني.

: عند القيام بالخروج النهائي من المملكة دون عودة التأشيرة بشكل مجاني. تمديد مدة الزيارة : عند القيام بالزيارة العائلية أو بهدف العمل، يتم تمديد تأشيرة مدة الزيارة لـ 100 ريال سعودي.

: عند القيام بالزيارة العائلية أو بهدف العمل، يتم تمديد تأشيرة مدة الزيارة لـ 100 ريال سعودي. جوزا السفر: أما بالنسبة لرسوم إصدار جواز سفر جديد أو القيام بتجديد الجواز القديم بـ 300 ريال سعودية لمدة 5 سنوات، و600 ريال سعودي لمدة 10 سنوات.

شروط تجديد الاقامة الإلكترونية

يجب أن يكون جواز السفر ساري لمدة لا تقل عن ستة أشهر.

يقوم الوافد بتسديد كافة المخالفات المرورية التي تراكم عليه.

لا يكون الوافد غير مسجل أو لا يتغيب عن العمل.

يقوم بسداد رسوم الإقامة بشكل إلكتروني.

يجب أن يتواجد المقيم بأراضي المملكة العربية السعودية.

لا يوجد فرد من أفراد الأسرة مسجل على الإقامة قد بلغ من العمر 21 عام.

خطوات تجديد الإقامة إلكترونياً