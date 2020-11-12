نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن التعديلات الأخيرة على شروط الاستحقاق لعام 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة لقد أعلن حساب المواطن عن التعديلات الأخيرة على شروط الأستحقاق من البرنامج، ومن ضمن تلك التعديلات هي تحديث بيانات جميع المستحقين والمستفيدين من البرنامج وخاصةً البيانات الخاصة براتب الأسرة وعدد الأبناء وكم أعمارهم وهل هناك أطفال قد بلغوا عمر الثمانية عشر، والجدير ذكره أن قد توقف استقبال مستحقين جدد في البرنامج منذ الدورة الثمانية وعشرون من شهر مارس الماضي.

حساب المواطن

من المعروف أن حساب المواطن هو برنامج من برامج الدعم الإجتماعي التي تقدم إعانات والدعم المادي للأسر منخفضة ومحدودة الدخل، حتى يستطيعوا على مواجهة صعوبات الحياة والمعيشة وتوفير لهم عيشة كريمة ومنذ شهر مارس الماضي وقد صمم البرنامج تطبيق عبر الهواتف الذكية هدفه إطلاع المستحقين على جميع البيانات الخاصة بهم، ومعرفة شروط الأهلية من البرنامج، ومعرفة أيضاً كافة تفاصيل الدفعات الخاصة بالبرنامج.

شروط الإستحقاق من برنامج حساب المواطن

أن يكون المتقدم من مواطني المملكة العربية السعودية أي سعودي الجنسية

أن لا يكون لدى المتقدم أي شيء من الممتلكات العقارية أو رصيد في البنوك

أن يكون راتب المتقدم لا يتعدى عن الحد المقرر في برنامج حساب المواطن

أن يكون سن المتقدم لا يقل عن ثمانية عشر عام

على جميع الأرامل والمطلقات تقديم أوراق التي تثبت حالتهم الشخصية.

يمكن للطلبة الذين تخطى أعمارهم سن الثمانية عشر التقدم للإستفادة من برنامج حساب المواطن في حالة إثباتهم أنهم مستقلين بمنزل بمفردهم وأنهم يعائلون أنفسهم.

طريقة تحديث حساب المواطن

هو الدخول على الموقع الرسمي الخاص بالبرنامج

القيام بالضغط على كلمة تحديث

ثم القيام بالضغط على أيقونة التالي

إدخال كافة الطلبات المطلوب إدخالها

ثم الضغط على أيقونة حفظ، وبذلك قد تم تحديث برنامج حساب المواطن لجميع المستحقين وعلى جميع المستحقين ضرورة توفير كافة ما يثبت صحة تلك التحديث.

الدفعة 36 من برنامج حساب المواطن

ولقد تم صرف الدفعة 36 من برنامج حساب المواطن منذ ساعات قليلة ماضية، حيثُ تم الصرف يوم العاشر من الشهر الحالي وفي خلال الساعات القليلة القادمة سوف يتم فتح بابا الإعتراض على أهلية البرنامج والدفعات المقدمة.