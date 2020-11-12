نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المؤسسة العامة للتقاعد وكيفية حساب معاش التقاعد المدني والعسكري في المقال التالي

عمر شويل - جدة المؤسسة العامة للتقاعد تقوم بخدمة المتقاعدين ، تقوم بتوفير الخدمات ومعاشات التقاعد للموظفين الذين كانوا يعملون في القطاع المدني والقطاع الحكومي وتمت إحالتهم للمعاش، وهي مؤسسة حكومية تأسست 1364ه‍.

المؤسس العامة للتقاعد

هي التي تقوم بتوفير خدمة معاش التقاعد المدني، ومعاش التقاعد العسكري، كما أنها، تقوم بصرف المعاشات التقاعدية لهم وصرف المستحقات المالية الشهرية لجميع الموظفين المتقاعدين، كذلك صرف معاشات التقاعد لأسر المتقاعدين الذين توفاهم الله.

نظام التقاعد المدني

أحد أنظمة التقاعد التي وضعتها المملكة العربية السعودية ضمن أنظمة المؤسسة العامة للتقاعد، لتوفير مستوى معيشي لائق بكل موظف كان يعمل في مؤسسة أو أي جهة حكومية تعمل بنظام التقاعد، مما يشعره بالأمن والأمان بتوفير ما يكفيه وأسرته من إحتياجات مادية من خلال معاش التقاعد المدني مكافأة لجميع الموظفين المتقاعدين من الرجال والنساء على ما قاموا به طوال سنوات العمل لخدمة الوطن وأداء عملهم على أكمل وأتم وجه مما يعود بالنفع على الوطن.

كيفية حساب معاش التقاعد المدني

يحسب المعاش التقاعدي للموظف المتقاعد المدني على أساس جزء من أربعين جزًا من راتب الموظف المتقاعد الأساسي الأخير عن كل سنة قضاها في العمل على أن لا يتجاوز المعاش أخر راتب أساسي وفقًا لهذه القواعد:

أخر راتب اساسي حصل عليه المتقاعد قبل التقاعد × مدة الخدمة بالأشهر ÷ 480= المعاش المستحق للموظف المدني المتقاعد.

نظام التقاعد العسكري

يختص بنظم توفير استحقاقات المتقاعدين العسكريين الذين كانوا يعملون لدى القوات المسلحة والمؤسسات والهيئات العسكرية التابعة للمملكة العربية السعودية.

كيفية حساب معاش التقاعد العسكري

توفر المؤسسة العامة للتقاعد خدمة حساب راتب التقاعد العسكري باحتساب قيمة معاش المتقاعد تقرييًا بعد التأكد من بيانات المتقاعد التي تم إدخالها عبر موقع الخدمة وتحسب باتباع هذه الخطوات:

تحديد آخر راتب المتقاعد، تحديد سبب إنهاء الخدمة إن كان بسبب بلوغ سن التقاعد أم بسبب العجز الكامل أو التقاعد المبكر أو الاستقالة أولسبب غير ذلك مع تحديد عدد سنوات و أشهر الخدمة ويحتسب المعاش على أساس هذه البيانات يحسب معاش التقاعد العسكري على أساس جزء من 35 جزء من الراتب الاساسي الاخير المتقاعد العسكري ويحتسب

الراتب الأساسي الاخير× مدة الخدمة بالأشهر÷ 420= المعاش المستحق للموظف العسكري المتقاعد.

المؤسسة العامة للتقاعد

توفر المؤسسة خدمة مخصصة للأستعلام عن كل ما يخص معاش التقاعد عبر خدمة التعريف الفوري دون الحاجة إلى التسجيل في بوابة الخدمات الإلكترونية حيث يتم الاستفادة الكاملة من هذه الخدمة لجميع المتقاعدين وبدون عناء.