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عمر شويل - جدة تعرف على شروط فتح حساب مصرف الراجحي، يعد مصرف الراجحي أحد المؤسسات المتخصصة في التعاملات البنكية الرائدة في المملكة العربية السعودية؛ وذلك لأنه يقدم العديد من الخدمات المصرفية للعملاء في أنحاء المملكة، وأهم ما يميزة أن التعاملات تكون وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، وتتمثل الخدمات المقدمة في عمليات التحويل للحسابات الأخرى للبنوك الداخلية والخارجية، إمكانية فتح حساب مصرف الراجحي، و تمويل العقارات مع خدمة الأقساط الميسرة.

شروط فتح حساب مصرف الراجحي

لكي يتمكن المواطن من فتح حساب مصرف الراجحي 1442 لابد من أن يكون مستوفي الشروط التالية:

ألا يقل عمر المتقدم لفتح حساب جديد في أحد فروع مصرف الراجحي المنتشرة في محافظات المملكة عن 15 عام.

أن تكون الهوية الوطنية سارية.

أن تكون البيانات المطلوب تسجيله صحيحة ودقيقة، وخاصةً فيما يتعلق بالعنوان الوطني وعنوان البريد الإلكتروني.

لابد وأن يكون مسجل في منصة أبشر؛ حتى يتمم إجراءات توثيق الحساب على المنصة.

لابد من زيارة أحد الفروع؛ وذلك للتوقيع واستكمال الإجراءات التي تمكنه من الاستفادة من كافة الخدمات المقدمة، بما فيها دفتر الشيكات والبطاقة الإئتمانية.

أن يقدم إقرار بأنه لا يشغل منصب سياسي حالياً أو فيما سبق، كذلك بالنسبة لأقاربه من الدرجة الأولى.

أن يقدم إقرار بأنه أهل لفتح حساب شخصي، وأنه في كامل قواه العقلية، وأنه متحمل التصرفات القانونية.

الموافقة على الأحكام والشروط المتعلقة بفتح حساب.

أن يكون رقم الجوال الشخصي والمسجل في المصرف من أحد مزودي الخدمة بالمملكة.

خطوات فتح حساب جاري

هناك مجموعة من الخطوات التي تمكن العميل فتح حساب جاري بشكل إلكتروني، كالتالي:

الانتقال إلى الصفحة الخاصة بفتح حساب جاري في مصرف الراجحي. الموافقة على الشروط والأحكام المتعلقة بفتح حساب جاري إلكترونيًا. القيام بتسجيل كافة البيانات المطلوبة في الحقول الفارغة. الجنسية والهوية ورقم الإقامة ورقم الجوال، والبريد الإلكتروني، واللقب. القيام بتحديد أقصى مبلغ في الشهر. العمل على إدخال الراتب الشهري بالريال السعودي. إعادة إدخال رمز التحقق المتواجد على الشاشة. النقر على التالي. إدخال كود التفعيل الذي تم ارساله على رقم الجوال من أجل تفعيل الحساب. الدخول إلى منصة أبشر من أجل توثيق الحساب.

الأوراق المطلوبة لفتح حساب جاري في الراجحي

لكي يتمكن العميل من فتح حساب والاستفادة بكافة التعاملات اليومية، والإيداع، لا بد وأن يوفر الوثائق التالية،؛ وذلك لأن الموظف المختص يقوم بمطابقة الصورة بالأصل، ومنها: