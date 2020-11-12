نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البطاقة الرقمية للتسهيلات المرورية لذوي الإحتياجات الخاصة بالتفاصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة البطاقة الرقمية للتسهيلات المرورية لذوي الإحتياجات الخاصة هي أحد أهم الخدمات المقدمة من وزارة العمل بالحكومة السعودية والتي تساعد الأفراد والمواطنين من ذوي الإحتياجات المقيمين بكافة أنحاء المملكة, حيث تسعي دائما المملكة العربية السعودية في دعم جميع الفئات بالمجتمع السعودي وتنظر إلي ذوي الإحتياجات الخاصة علي أنها أهم فئة موجودة بالمملكة والذي من شأنه قيام المملكة بتفعيل خدمات عديدة علي البطاقة الرقمية للتسهيلات المرورية لهم. حيث تعد هذه البطاقة الرقمية هي أحد البطاقات والتي تعطي العديد من المميزات لحامليها من ذوي الإحتياجات الخاصة وفيما يلي سيتم تناول كافة تفاصيل بطاقة التسهيلات المرورية وما هي المميزات الخاصة بها وكذلك كيفية إصدارها خلال هذا المقال.

البطاقة الرقمية للتسهيلات المرورية لذوي الإحتياجات الخاصة

تحمل البطاقة الرقمية للتسهيلات المرورية العديد من المميزات التي يحصل عليها حامليها من ذوي الإحتياجات الخاصة والتي تخص الشأن المروري بالمملكة العربية السعودية لعل من هذه الخدمات الأتي:

إمكانية الوقوف بمواقف السيارات المخصصة لذوي الإحتياجات الخاصة إلكترونياً بكافة أنحاء المملكة.

إمكانية الوقوف بالأماكن المخصصة بالمواقف الخاصة بالمرافق العامة.

إمكانية إصدار البطاقة إلكترونياً.

إمكانية تجديد البطاقة إلكترونياً.

إمكانية إرسال رسالة نصية إلي الهاتف المحمول الخاص بالمستفيد برابط تحميل البطاقة.

إمكانية الحصول علي البطاقة من خلال البريد الإلكتروني للمستفيد كملف (pdf).

خطوات استخراج البطاقة الرقمية للتسهيلات المرورية

يجب القيام بتسجيل الدخول إلي “بوابة النفاذ الوطني الموحد“.

القيام بإدخال البيانات الخاصة بالمستفيد مثل (اسم المستخدم – رقم المرور) علي أن يتم إدخال البيانات السابقة والخاصة بالدخول إلي بوابة أبشر الإلكترونية.

يجب القيام بإدخال الرمز المرئي بدقة.

القيام بالضغط علي تسجيل الدخول.

سيتم إرسال رسالة نصية إلي الهاتف المحمول الخاص بك.

يجب تأكيد الموافقة علي السياسات الخاصة بالخدمة.

يتم عرض كافة البيانات الخاصة بالمستفيد.

القيام بالضغط علي إصدار بطاقة.

يقوم النظام بعمل البطاقة وعرضها علي المستفيد للتأكيد علي البيانات.

بعد التأكيد يمكن الضغط علي اختيار إرسال كرسالة بريدية أو يمكن طباعتها.

شروط الحصول علي بطاقة التسهيلات المرورية

أن يكون الراغب في الحصول علي البطاقة الرقمية مسجلاً لدي نظام الرعاية الاجتماعية.

أن تكون الإعاقة المصاب بها المستفيد هي أحد الإعاقات المنصوص عليها لدي الخدمة.

أن يكون المستفيد من الخدمة علي قيد الحياة.

حيث تسعي المملكة العربية السعودية نحو رقمنة كافة الخدمات الحكومية وخاصة الخدمات الإلكترونية الخاصة بذوي الإحتياجات الخاصة.