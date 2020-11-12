نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد الجمعة البيضاء 2020.. تخفيضات الجمعة البيضاء 1442.. عروض البلاك فرايدي السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لزوارنا مواعيد الجمعة البيضاء 2020 ، بالإضافة إلى جميع تخفيضات الجمعة البيضاء السعودية ، حيث يقترب موعد بداية الجمعة البيضاء ويترقب الكثيرون موعد هذا اليوم، بحيث يقوم الغالبية باستغلال التنزيلات من أجل الحصول على عروض الجمعة البيضاء ، التي تأتي بنصف القيمة وأحيانا أقل، وجاءت فكرة الجمعة البيضاء وكما تسمى في الغرب البلاك فرايداي 2020 في الولايات المتحدة، وفي سنة 1969 تكدست البضائع في الأسواق وأصبح الطلب أقل من العرض بكثير، وأدى ذلك إلى التسبب بكساد في معظم المتاجر الولايات المتحدة آنذاك ولم يكن هناك حلول غير تخفيض الأسعار من أجل بيع المنتجات.

مواعيد الجمعة البيضاء 2020 وعروض البلاك فرايدي

تسمى الجمعة البيضاء بعكس معناها باللغة الإنجليزية، وقد تم تغيير الاسم عند المسلمين نظرا لما يحمله يوم الجمعة من مكانة لديهم، من جهة أخرى أعلنت متاجر وأسواق العثيم ومتاجر اوناس للأزياء ومتجر نمشي كوم عن توفر تخفيضات و تنزيلات الجمعة البيضاء ، حيث ستكون عروضهم وتخفيضاتهم عن الألبسة في مختلف الفئات وتتراوح تخفيضات الجمعة البيضاء 2020 ما بين 30% و حتى 70%.

تاريخ البلاك فرايدي 1442

تردنا أسئلة حول موضوع الجمعة البيضاء ومنها كم باقي على البلاك فرايدي و متى تنتهي عروض البلاك فرايداي ، حيث سيبدأ يوم الجمعة البيضاء في الـ27 من شهر تشرين الثاني نوفمبر 2020، حيث سيصادف يوم الجمعة البيضاء آخر يوم جمعة من شهر نوفمبر الحالي، وتشمل أيضا المنتجات التي ستكون عليها عروض المنتجات الكهربائية والأدوات المنزلية وكذلك المواد الغذائية وسيكون عليها تنزيلات بنسبة كبيرة.

ما هو البلاك فرايداي أو الجمعة البيضاء

بدأت في الولايات المتحدة وتسمى البلاك فرايدي حيث تأتي بعد عيد الشكر في الولايات المتحدة وبعد أزمة الكساد التي ضربت الأسواق في ذلك الحين، أنشأت المتاجر تخفيضات وصلت إلى أكثر من 90% وبدأ الكثير باستغلال التنزيلات وشراء المنتجات التي تم عمل تنزيلات عليها، وتعود نسب تسمية الجمعة السوداء إلى الأزمة المالية التي ضربت الاقتصاد الأمريكي في القرن الماضي، ما تسببت بإحجام الغالبية عن شراء الهدايا والملابس في عيد الشكر، كما تنتشر شائعات حول سبب التسمية وهو حجم الأرباح الهائل في عيد الشكر، وفي الفترة الماضية بدأت تنتشر هذه الظاهرة في الدول العربية ولكن تحت تسمية مختلفة، وقد أطلقت الدول العربية عليها اسم الجمعة البيضاء، وبدأت التخفيضات على السلع والمنتجات تخليدا لهذه المناسبة في الولايات المتحدة، وأصبحت بالفعل تزيد المنافسة بين المتاجر وتعطي الفائدة لمن يريدون الاستفادة من هذا اليوم وشراء أثاث المنازل وغيرها من المنتجات، وفرنا لكم مواعيد الجمعة البيضاء 2020 لمن يود أي استفسار يمكنكم مراسلتنا عبر التعليقات.