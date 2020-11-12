شَباب القوبع رمز من رموز الشعر

دوت الخليج : تقرير / مسلط الغفيلي

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بحور الشعر غزيره قليل هم الذين يستطيعون الغوص في اعماقهاومصارعة امواج حروفها الابجديه

وينتقيوا افضل لؤلوها ومرجانها ليصنعوا منه درر المعاني ويصيغوا منه ذهب الكلمات

في هذا التقرير المختصر نقدم احد رموز الشعر الذين ابدعوا في هذا المجال ووضعوا بصمتهم

في ساحة الشعر بجزالة شعرهموعمق وصفهم وروعة كلمتهمالشاعر العلم / شباب بن فايح القوبع العضياني العتيبي

وبداية هذا التقرير بهذه الابيات التى عرف الشاعر فيها نفسه وقبيلته

نبتديء بقصيدته في تعريف ربعه القوابعه من العضيان حيث يقول

القوبع اللي من على عصر بدران

تاريخهم معروف سر واعلاني

يوم المواجه عند حلوات الالبان

فك الجمهامه واحمر الدم قاني

يوم الملح كنه زلازيل بركان

والشيخ ينخى طايلين اليماني

ثم عرف بشمولية اكثر قبيلته العضيان

حنا من العضيان كودن على كود

‏شيوخ الجهام اللي تقد العباتي

‏ليا جا النقا من يم الأجناب مردود

‏عضيان وان ركبو على الصافناتي

‏يفرح بهم يوم اللقا كل مظهود

‏ومزبان من قامت عليه الجناتي

‏ودخيلهم فالوجه عانيه ممدود

‏وأكبر دليل دخيل بيت الزناتي

وكذلك ابيات اخرى جزله من الشاعر يبين فيها دور قبيلته ويمتدح القبائل الاخرى بانها لا تقل بالكرم والشجاعه

‏ربعي العضيان قومن يسدون النبوب

‏بيت عزن يلتجي المضطهد بحمايته

‏من يعاندهم اليا ذاق سطوتهم يتوب

‏ومن نصاهم للمواجيب حقق غايته

‏والشجاعة والكرم فالقبايل والشعوب

‏ما ملكها واحدن حطها بولايته

!!!!!!!!!

وساهم بشعره التوعوي والتوجيهي في تقديم نصائحه

من ضمن روائع شاعرنا العلم المبدع هذه القصيده التى تحمل في مضامينها نصح وتحذير وتوعيه عن التدخين واضراره في بلاغة وصف وابداع في تصوير مشهد المدخن الذي لا يبالي بالنصيحه

وتشبيهه بالسائق المتهور الذي لا يبالي بالانظمه

في هذه القصيده ضرب لنا هذا الشاعر اروع الدروس الشعريه والابتكار في الشعر بذكاء

عندما تطرق لقضيتين في سياق واحد

هي التدخين وتهور السائق وربط بينهم في مشهد يعبر عن عمق نظرته الشعريه ودهائه الفكري

حيث يقول

لا يا شبابن تشربون الزقاره

افا عليكم يا طوال الاشانيب

شرب الزقاره فيه نقص وخساره

وراعيه ما يحسب من اهل المواجيب

قلت اتركوها كان فيكم غياره

وردوا عليه يا عجيب التعاجيب

شرب الزقاره نعتبرها نماره

وإلنا مع اللي جربوها تجاريب

شرابها يفخر بقطع الاشاره

لو المرور موقفن له على الجيب

والخط قدمه ما يطالع مساره

بين المواتر يقتلب كنه الذيب

وهذي تراها نعتبرها مهاره

وكثر التدري ما يرد المكاتيب

قلت اسمحوا لي ياعيال الشطاره

وسود الليالي يطوعن الاصاعيب

كم واحدن يصبح عماره دماره

ويندم على ما فات عقب التلاعيب

تراها نواة العود في اول ثماره

واليا يبس عرقه شوته الملاهيب

اما يباس العود ولا انكساره

ولا عاد تنفع فيه كثر الاطابيب

اخذ النصيحه من صريح العباره

اللي يخاطبكم بزين الاساليب

كما انه صاحب هذه الابيات التى يتأسئ فيها على حال بعض من يترززون في المجالس ويبذخون في الحديث ويبالغون بمدح انفسهم

عزي لكم ياناقصين العقولي

‏مداح نفسه مثل عباد الأصنام

‏لاصار ما يمدح ولا له فعولي

‏ولاهوب من روس المناعير مقدام

‏لو أن هرجه بالمجالس يطولي

‏يحكم على بعض السوالف بالاعدام

وفي هذه الجائحه التى تضرر منها العالم باكمله

كان لشاعرنا الكبير قصائد وابيات توعويه مساهمة منه في توعية المجتمع وتذكيرهم

نختار هذه الابيات الجميله التى صاغها شاعرنا

تمر الليالي والبشر بين هيف وسيف

‏مصايب زمان ٍ جت على الخلق ملتمه

‏عسى الله يجينا بالفرج مع قدوم الصيف

‏يجي رحمةٍ يجلى بها الهم والغمه

‏وتعود الليالي مشرقة والبلد نظيف

‏ويزول الوباء اللي نزله خالق الأمة

‏رجانا بربي راعي الملك والتصريف

‏الألسن تساله والنظر يرتفع يمه

ومن ضمن روائع هذا العلم قصيده في التراث القديم والحياه التى كانت ان تتبدل كثير من العادات التى غيرتها حياة المدن والمطاعم

عندما كان الشخص يعتمد على نفسه في تجهيز قهوته باستخدام المحماس والنجر والدلال

بقوله في هذه القصيده

حنا فقدنا زمان النجر والدله

‏اللي ندقه وجو له كل هراجه

‏وكيفن يسويه راع الكيف ويزله

‏في دلتن نارها بالجمر وهاجه

‏اليوم وقتن تغير واختلف حله

‏وقت اسطوانه وطحانه وثلاجه

‏ويحوفها واحدن ماينعرف دله

‏ماهوب كفو لها جتنا به الحاجه

ولان الشاعر احد رموز الكرم ومن الوجهاء الذين يشهد لهم الجميع بالجود وحسن الخلق والمنطق

كان له قصيدة في شبة النار واكرام الضيف وعدم التخلي عن الواجب تجاه من ينصاه كان قريب او بعيد

حيث قال في قصيدة عنوانها ( هات الحطب )

يقولها اللي يصخر القاف تصخير

قافن مثل صرف الذهب من مصبه

اخذت من جزل المثايل تعابير

لو كان ما ترفع للامجاد قبه

هات الحطب واشعم لنا النار يابدير

خل العرين مهوجرن في مشبه

اصرم لها من سمر كشب الجثامير

اللي ليا حل الشتاء نحتطب به

ورحب اليا جوك النشاما مسايير

حتى تصير نفوسهم مشرهبه

وقدم لهم صفر الدلال المباهير

وكيف يذوق ومعشر التمر عبه

وانحرب مبيعة الجلب بالدنانير

تلقى شريطين يبا حشو عبه

عطه الثمن لو هو بزود المساعير

لا تترك الغالي ليا جاك نبه

حنا ليا جو مبعدين المشاوير

ووجيههم عقب الصلف مشلهبه

اقراب ولا انساب ولا من الغير

إلهم علينا واجبن ما نكبه

اليا زان نوم مراقدين الغنادير

وشباط تال الليل صلفن مهبه

نجيبها وألها على الله تياسير

وسوق الغلا عند اللوازم نطبه

والجود ما ياتي بليا مخاسير

والبخل في ترك النوايب مسبه

ما قلتها مدحن لنفسي وتشهير

لكن درب الجود قلبي يحبه

وان كان قولي ما ثبت له تقارير

قولن بليا فعل ما ينحسبه

كتب الكثير من قصائد تشيد وتبرز دور القياده الرشيده وتظهر ولاء الشعب لوطنه وحكامه

سطر من الملاحم الشعريه الوطنيه الكثير

والتى تحث دائماً على وحدة الصف وترابط المجتمع خلف قيادتة الرشيده

لا شك ان هذا العلم والقامه الشعريه يستحق ان تسلط الاضواء على قصائده التى تحمل في مضامينها رسائل ساميه

وتحث على القيم والمبادي وتحمل من الحكمه والبلاغه ما يجعلها محل اعجاب المتلقي ومتذوق الشعر

وتغرس في نفوس الجميع حب هذا الموروث الثقافي المهم