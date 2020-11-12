أمين الشرقية يفتتح ملتقى اليوم العالمي للجودة عبر العرض الافتراضي المرئي

دوت الخليج : هناي بنت عبدالله – الأحساء

افتتح معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير, صباح اليوم الخميس، فعاليات ملتقى “اليوم العالمي للجودة”، والذي يصادف 20/11/2020م، عبر العرض الافتراضي المرئي عن بعد, و الذي نفذته الإدارة العامة للجودة والتميز المؤسسي بالأمانة، تحت عنوان “إيجاد القيمة للعميل “، ويهدف لنشر ثقافة الجودة وزيادة الوعي بأهميتها و تطبيق المعايير في مختلف الأعمال الإدارية و التنفيذية، بحضور رئيس الجمعية الأمريكية للجودة بالمملكة العربية السعودية المهندس أحمد الملحم، ومدير مركز الأعمال بفرع معهد الإدارة العامة بالمنطقة الشرقية وعضو هيئة التدريب بالمعهد الاستاذ محمد الحسين، والوكلاء ومدراء العموم ورؤساء البلديات.

وأكد معاليه خلال كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة، أن الجودة ليست ترفا إداريا بل منهج إداري يقوم على معايير ومحددات ومؤشرات لقياس الأداء للوصول إلى رضا العميل، مضيفا” نحن في أمانة المنطقة الشرقية ملتزمون بمنهج الجودة في أعمالنا الإدارية والتنظيمية والمشاريع للوصول إلى مرحلة الرضا ليس من قبلنا في الأمانة فحسب، ولكن من قبل المستفيد سواء مواطن أو مقيم في هذا البلاد المباركة”، انفاذا للتوجيهات الكريمة، والتي أكدت على هذا النهج، كما لفت معاليه، إلى ما تضمنته رؤية المملكة 2030 من أهداف وبرامج تحول تعتمد في جوهرها على مبادئ الجودة في وضوح الأهداف والمؤشرات التي تضمن بعد توفيق الله مراحل من الإنجاز والعطاء المستمر .

وأشاد الجبير، بالجهود التي يقوم بها الوكلاء ومدراء العموم ورؤساء البلديات في تبني مفاهيم الجودة وتطبيقاتها خلال الفترة الماضية والحالية.

من جهته أوضح المهندس علي بن سعيد القرني مدير الإدارة العامة للجودة و التميز المؤسسي بالأمانة، بأن معايير ومبادئ الجودة ظهرت خلال جائحة كورونا بشكل ملفت، حيث باتت معايير ومؤشرات الأداء بوصلة تحرك التصرفات و القرارات للوصول إلى أفضل الحلول الممكنة.

و أشار إلى أن الإدارة العامة للجودة والعمل المؤسسي تعمل حاليا على عددا من البرامج و المبادرات التوعوية للارتقاء بجودة العمل، لافتا الى أن الإدارة بصدد إنهاء أعمال “جائزة الأمين للتميز”، والتي تفضل معاليه بتدشينها مؤخرا، حيث وضعت الإدارة المعايير و المحددات وشكلت لجان تحكيم وفرق متابعة واستشاريين، لافتا الى أنه سيتم قريبا الاحتفاء بتكريم الحاصلين عليها كأول جائزة في تاريخ الأمانة للتميز .

من جانبه أشاد رئيس الجمعية الأمريكية للجودة بالمملكة المهندس أحمد الملحم، بدور أمانة الشرقية من خلال اهتمامها بالجودة والتميز المؤسسي والذي برز من خلالها العمل على جائزة التميز، بجانب تميزها في جودة مشاريعها، كما قدم عرضا تعريفيا بالجودة و مفهومها وأهم عناصر تكلفة جودة و المشاريع المستدامة، التي تضمنت عدة أهداف، أبرزها المفاهيم الأساسية لتكاليف الجودة وتحديد مكوناتها، وكذلك تحديد مكونات التكلفة الرئيسية وعناصر الجودة، وكيفية خفض تكاليف الجودة من خلال برامج تحسين الجودة والتدريب.

كما تحدث مدير مركز الأعمال بفرع معهد الإدارة العامة بالمنطقة الشرقية الاستاذ محمد الحسين، عن تعريفات الجودة عالميا، والتي تتلخص في تحقيق احتياجات العميل الحاضرة و المستقبلية، وملائمة المنتج والخدمات لمتطلبات العميل أو المستفيد، متطرقا إلى كيف تضيف الجودة قيمة للعملاء من خلال تطبيق سياسات و استراتيجيات الجودة.