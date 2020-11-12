نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض فوري بدون كفيل للسعودي والمقيم من مصرف الإنماء بأقساط حتى 5 سنوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض فوري بدون كفيل من مصرف الإنماء يعتبر من أهم الحلول التمويلية التي يقدمها المصرف للأفراد السعوديين والمقيمين أيضاً بتسهيلات عديدة وخيارات للسداد متنوعة وأقساط مجدولة حتى 5 سنوات،ويأتي مصرف الإنماء ضمن أكبر المصارف الإسلامية داخل المملكة العربية السعودية من حيث رأس المال والذى يسعى إلي توظيف تلك القاعدة الرأسمالية من أجل القيام بدور ريادي وهام فى مجال التمويل في المملكة،كما يقدم البنك أيضاً خدمات مصرفيه ومنتجات تمويلية تناسب كافة الفئات من أفراد وشركات ومنشأت صغيرة ومتوسطة وذلك بمميزات عديدة يمكن أن يستفيد بها العميل عند حصوله على التمويل.

القرض الشخصي من مصرف الإنماء

يقدم مصرف الإنماء قرض الأسهم للسعودي والمقيم بصيغة متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية حيث يمتلك البنك الأسهم ثم يبعها للعميل بربح معلوم،كما يتيح البنك للعملاء فرصة الحصول على التمويل الشخصي بخيارات للسداد مرنة وأقساط مجدولة وإجراءات سهلة وميسرة لجميع العملاء،ومن خلال موقع ثقفنى سوف نتعرف في هذا المقال على أهم المزايا التي يمكن أن يستفيد بها العميل عند حصوله على التمويل الشخصي.

قرض الأسهم بصيغة متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية. لا يحتاج هذا التمويل الشخصي إلى وجود كفيل أو ضامن. يتيح مصرف الإنماء للعملاء حرية في إختيار الأسهم والمجازة من الهيئة الشرعية في البنك. يقدم البنك الموافقة الفورية على طلب التمويل الشخصي. يمكن أن يصل قيمة القرض الشخصي المقدم من مصرف الإنماء حتى 2 مليون ريال سعودي. فترات سداد مرنه وأقساط مجدولة حتى 5 سنوات. قرض شخصي متاح للسعوديين والمقيمين إيضاََ. رسوم إدارية تعادل 1٪ من قيمة القرض وبحد أقصى 500 ريال سعودي.

رابط التقديم على التمويل الشخصي وشروط الحصول على قرض فوري بدون كفيل

يمكن للعملاء من السعوديين والمقيمين أيضاً الحصول على قرض فوري بدون كفيل من مصرف الإنماء من خلال الدخول على رابط التمويل الشخصي وتعبئة كافة البيانات الشخصية المطلوبة لاستكمال طلب التمويل الشخصي بدون كفيل،ومن خلال موقع ثقفنى سوف نتعرف في هذا المقال على الشروط الواجب توفرها في المتقدمين للحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل من مصرف الإنماء.