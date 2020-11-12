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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض اكسترا الجمعة البيضاء عروض التخفيضات الكبرى الآن من extra في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض اكسترا الجمعة البيضاء ، العروض المنتظرة من قبل رواد اكسترا ومحبي الشراء منه في المملكة العربية السعودية ومع حلول شهر نوفمبر الشهير بالخصومات الكبرى والذي تتواجد فيه على الدوام كل عام عروض البلاك فرايداي التي تقدمها الكثير من المتاجر الكبرى في كافة أنحاء المملكة، ومع الكثير من المسميات المختلفة للعروض والتخفيضات تتساب الكثير من الأماكن في تقديم العروض حتي نهاية شهر فبراير وبالتحديد الجمعة 27 فبراير وهو يوم الجمعة البيضاء، وقد قامت فروع اكسترا بتقديم بعض التخفيضات الجديدة الآن على بعض الأجهزة المختلفة بالإضافة إلى وجود هدايا في حالة شراء هاتف الآيفون الجديد آيفون 12 برو الذي سيتم إصداره لأول مرة بالمملكة وأيضا في حالة شراء هاتف آيفون 11 برو وذلك لفترة محدودة فقط وفي كافة الفروع.
عروض اكسترا الجمعة البيضاء لفترة محدودة
قام موقع اكسترا بتقديم عروض التخفيضات الكبرى بمناسبة الجمعة البيضاء حيث يمكن الشراء من الموقع مباشرة أو من خلال فروع اكسترا المختلفة المتواجدة في أنحاء المملكة ومن الممكن الحصول على المنتج بشحن مجاني إذا كانت قيمة المشتريات أكثر من 90 ريال سعودي وقد قدم الآن بعض العروض المميزة تحت قائمة التخفيضات الكبرى وتتضمن العروض الخاصة بالتخفيضات الكبرى:
- شاشه ال جي 65 بوصة سمارت فائق الوضوح بسعر 2899 ريال سعودي
- مكيف كلاس برو مكيف جداري وحده بارد بسعر 1299 ريال سعودي
- هاتف آيفون 11 برو ماكس بسعر 1660 ريال سعودي مع هدية بقيمة 70 ريال سعودي
- هاتف سامسونج جلاكسي نوت 10 بلس 256 جيجا بايت بسعر 259 ريال سعودي
- غسالة صحون بيكو 5 برامج 14 مكان للتخزين بلون أبيض بسعر 1099 ريال سعودي
- قلاية هوائية ماركة فيليبس 1900 وات سعة 1.2 كيلو جرام بسعر 629 ريال سعودي
عروض البلاك فرايداي السعودية 2020
الكثير من المتاجر المختلفة والمحلات الكبرى قامت بتوفير عروض البلاك فرايداي 2020 بتخفيضات كبرى وعروض مختلفة ومتنوعة تتضمن الكثير من المنتجات ويمكنك الآن متابعة كافة عروض الجمعة البيضاء السعودية 2020 من خلال موقعنا ثقفني حيث نعمل على تقديم كل ما هو جديد من عروض جديدة وتخفيضات كبرى وسنقوم بتحديث كافة العروض والخصومات الجديدة التي تتنافس المتاجر بتقديمها في عروض نهاية العام.
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