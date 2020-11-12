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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الإستعلام عن تأشيرة خروج وعودة برقم الهوية 1442 عن طريق منصة أبشر للجوازات في المقال التالي
عمر شويل - جدة الإستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة برقم الهوية هي خدمة يبحث عنها الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، حيث يسعي الكثير من المواطنين بالمملكة لمعرفة مدة صلاحية التأشيرة الخاصة بهم، ولهذا يبحثون عن الطريقة الخاصة بالإستعلام، لذلك تعمل منصة أبشر على تقديم هذه الخدمة عن طريق الموقع الإلكتروني إلكتروني حتى يكون الأمر اسهل على المواطنين.
كما توفر وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية طريقة الإستعلام الإلكتروني عن التأشيرة وذلك لتوفير الوقت والجهد على المواطن وذلك ليصبح الأمر أبسط وأسهل على المواطنين المقيمين بالمملكة، لذلك سوف نتعرف في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني على خطوات الإستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة برقم الهوية 1442 من خلال منصة أبشر.
خطوات الإستعلام عن تأشيرة خروج وعودة برقم الهوية 1442
- يجب على المواطن الدخول على الموقع الرسمي لمنصة أبشر بعد ذلك يتم الضغط على الخدمات الإلكترونية.
- يقوم المواطن بالضغط على أيقونة التأشيرات.
- ثم يتم النقر على الإستعلام عن صلاحية التأشيرات.
- يقوم المواطن بادخل جميع البيانات المطلوبة منه ثم يتم الضغط على استعلام.
- ساظهر للمواطن جميع المعلومات الخاصة بصلاحية التأشيرة الخاصة به.
خدمات منصة أبشر للجوازات
تعتبر منصة أبشر من أفضل المواقع الإلكترونية الخاصة بخدمة المواطنين السعوديين في المملكة العربية السعودية حيث إنها انتشرت بشكل كبير وملحوظ وهذا بفضل ما تقدمه من خدمات متميزة للمواطنين،حيث تقدم منصة أبشر العديد من الخدمات المختلفة بشكل إلكتروني سهل وبسيط لكي يتمكن أي من المواطن والمغترب التعامل معها بسهولة، وهذا ما تسعي إليه المملكة العربية السعودية وهو التحول الرقمي الكامل وإنجاز هذه الرؤية بحلول عام 2030 لكي تصبح المملكة العربية السعودية من أهم الدول التي تعتمد على التكنولوجيا والوسائل الحديثة لإنجاز كل الخدمات للمواطنين المقيمين بالمملكة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خطوات الإستعلام عن تأشيرة خروج وعودة برقم الهوية 1442 عن طريق منصة أبشر للجوازات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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