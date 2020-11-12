نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإسكان الشروط الأساسية للدعم السكني والأراضي السكنية بدون مقابل في المقال التالي

عمر شويل - جدة حددت وزارة الإسكان الشروط الأساسية للحصول على الدعم السكني للمواطنيين السعوديين المقبلين على تقديم طلبات الدعم السكني، كما حددت المعايير والضوابط الهامة وآلية حصول المستفيدين على الأراضي السكنية المجانية، حيث يعد الدعم السكني من أهم ما يتم البحث والتساؤلات عنه من قبل المواطنين على مواقع التواصل الإجتماعي تويتر، والذى نقوم بتوضيحه عبر موقعكم الإلكتروني ثقفني. وزارة الإسكان الشروط الأساسية للحصول على الدعم السكني وجاءت الشروط الأساسية التى أعلنتها وزارة الإسكان عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي تويتر كالتالي: يجب أن تكون الأسرة الراغبة فى الدعم السكني تكون سعودية (زوجه، زوج، اولاد بشرط أن يكون الاولاد لا يتجاوز عمرهم 25 عام والإناث لم تتزوج. يجب أن تكون الأسرة لم تستفيد من اى دعم سكني من قبل سواء كان دعم خاص او حكومي. يجب أن يكون الأسرة مقيمة فى السعودية ولم تغادر المملكة مدة تتجاوز 3 أشهر إلا بعذر مثل إستكمال التعليم أو العلاج أو العمل التابع للحكومة السعودية. يجب أن تكون الأسرة لا تمتلك مسكن مناسب خلال الفترة السابقة لتقديم الطلب فى مدة زمنية 5 سنوات على الأقل، واوضحت الوزارة أن المسكن المناسب هو تشخيصه من حيث جودة البناء ومساحته، ونوعيته. يجب أن تكون الأسرة مستوفاه إلى جميع بنود شروط الدعم السكني الجديدة كلها. خطوات الحصول على الأراضي السكنية بدون مقابل يجب فى البداية أن يكون المتقدم من مستحقي الدعم السكني.

التسجيل فى البوابة الإلكترونية وزارة الإسكان.

الدخول إلى تسجيل دخول جديد.

القيام بتسجيل جميع بياناتك الشخصية بشكل صحيح وكامل.

التأكد جيداً من صحة البيانات.

تقوم وزارة الإسكان فى ادراج المواطن فى قائمة الإنتظار.

تقوم الوزارة بتخصيص الأراضي السكنية للمستفيد حسب المخططات السكنية الجديدة المتوفره فى المدينة التى يقيم فيها المتقدم.

ظهور كارت التخصيص المدعوم من قبل وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية والذى يحتوى على رقم الأرض السكنية ورقم المخطط

يقوم المتقدم بزيارة وزارة الإسكان لمعاينة الأرض السكنية والموافقة عليها.

القيمة السوقية للأرض مخفضة السعر من الوزارة أى بدون مقابل.

يتم توقيع العقود الخاصة بالأرض السكنية واستلام مستندات الأرض السكنية.

لايحق للمستفيد بعد الحصول على الأرض السكنية التصرف فيها خلال 10 سنوات إلا إذا كان يريد تطويرها. رقم الدعم السكني 920002431.

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