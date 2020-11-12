نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تسجيل دخول عبر منصة مدرستي السعودية schools.madrasati.sa مع طريقة حل الواجبات والاختبارات عبر منصتي مدرستي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل الدخول على منصة مدرستي، يبحث الكثير من الطلبة والطالبات على رابط تسجيل الدخول لمنصة مدرستي وهذا البحث يحدث بشكل يومي وذلك لكي يتمكن الطلاب من حضور جميع الحصص الدراسية كما يمكن من خلال منصة مدرستي الاستماع إلى شرح مفصل من المعلمين في كل المواد الدارسية المختلفة وذلك عن طريق المنصة أونلاين وهذا الأمر أصبح مهم بعد قرار غلق المدارس منذ العام الدراسي السابق وهذا بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما يستطيع الطالب ومن خلال منصة مدرستي حل جميع الواجبات والاختبارات المختلفة، كما يمكن للطالب تسجيل الحضور والغياب عن طريق منصة مدرستي إلكترونيا ويأتي هذا ضمن رؤية المملكة العربية السعودية لتطبيق منظومة التعليم عن بعد، لذلك سوف نتعرف في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني على خطوات تسجيل دخول عبر منصة مدرستي السعودية schools.madrasati.sa مع طريقة حل الواجبات والاختبارات عبر منصتي مدرستي.

خطوات تسجيل دخول منصة مدرستي السعودية schools.madrasati.sa

سوف نوضح لكم خطوات بسيطة لكي يتمكن الطالب من تسجيل دخول عبر منصة مدرستي السعودية ولكي يتمكن من حل الواجبات المدرسية إلكترونيا وكذلك إنهاء الاختبارات، والخطوات هي:

يقوم الطالب بالدخول على منصة مدرستي. ثم يقوم الطالب بتسجيل الدخول وذلك عن طريق إدخال بيانات الطالب عبر حساب مايكروسوفت أو تطبيق توكلنا. يتم اختيار المقررات والمصادر وذلك من خلال القائمة الرئيسية الموجودة يمين المنصة بالأعلى. يقوم الطالب باختيار الواجبات المدرسية ثم يقوم باختيار المادة التي يريد حل الواجب الخاص بها. بعد الانتهاء من حل جميع الأسئلة يتم الضغط على كلمة ( إرسال ).

ملحوظة: يمكن للطالب إختيار وحل الاختبارات النهائية بشكل الكتروني أسهل وذلك عن طريق منصة مدرستي أونلاين