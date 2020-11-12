نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية عن دعم التوظيف للمواطنين السعوديين في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية عن إيداع 133 مليون ريال سعودي مخصص في الحسابات البنكية للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية، لمنشآت القطاع الخاص من برنامج دعم التوظيف، ولذلك تم الإعلان عن شمول الدعم المادي 95 مليون ريال سعودي.

بالإضافة إلى ذلك أن قيمة الدعم المالي في شهر أكتوبر ماضى وصل إلى 95 مليون ريال سعودي، وفي شهر سبتمبر الماضي أيضا تم الدعم المادي بأثر رجعي إلى 18 مليون ريال سعودي، ولذلك تم الإعلان على أن صندوق أطلق حملة توظيف تتضمن حوالي 4 تحسينات جديدة على برنامج دعم التوظيف.

ومن الجدير بالذكر أن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” أطلق عن حملة توظيف تتضمن حوالي 4 تحسينات جديدة على برنامج دعم التوظيف، حيث أن الهدف من زيادة أعداد مستفيدي برنامج دعم التوظيف للمواطنين المقيمين داخل المملكة العربية، ولذلك تم الإعلان عن رفع نسبة مشاركتهم في سوق العمل واستقطاب الكفاءات العليا في أعمالهم.

بالإضافة إلى ذلك أن يمكن الاستفادة من تمكين منشآت القطاع الخاص وضمان استقرارها وتنمية أدائها، وتخفيف الآثار، والتداعيات الاقتصادية المؤثرة عليهم جميعاً، ومن ضمن ذلك شملت التحسينات خفض الحد الأدنى لأجر الموظف المستحق للدعم من 4 آلاف ريال سعودي حتى 3200 ريال سعودي مخصص، ولذلك تم الإعلان عن احتساب دعم إضافي بنسبة 10٪ للأنشطة المتأثرة.

وتجدر الإشارة إلى أن احتساب دعم إضافي بنسبة 10٪ لعدة مهن مستهدفة أخرى، ولذلك يمكن الإعلان على أن شمول الموظفين الذين تم توظيفهم من يوم 1 يوليو العام الماضي 2019 م في برنامج دعم التوظيف للمواطنين السعوديين، على أن يبدأ صرف الدعم لهم من تاريخ تسجيلهم في البرنامج للحصول على مبلغ الدعم.

ومن المستفاد أن برنامج دعم التوظيف للمواطنين المقيمين داخل المملكة العربية السعودية يدعم الأجور في جميع الوظائف والمهن بجميع منشآت القطاع الخاص المتأثرة، بنسبة تبدأ من 30٪ إلى 50٪ من الأجور الشهرية للموظفين لمدة سنتين على التوالي، وهذا أمر ضروري على ألا يتجاوز راتب الموظف المدعوم 15 ألف ريال سعودي مخصص، ولذلك تؤكد على ضوابط برنامج دعم التوظيف بحصول المنشآت على دعم إضافي بنسبة 10٪ عن توظيف الإناث.