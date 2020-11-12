موعد فتح باب القبول بتقنية تبوك للفصل الدراسي الثاني 1442

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عمر شويل - جدة موعد فتح باب القبول بتقنيات تبوك للفصل الدراسي الثاني 1442 كلية التقنية أعلنت عن بدء فتح باب القبول بشكل إلكتروني في منطقة تبوك ل لإمكانية التسجيل في الفصل التدريبي الثاني حيث أعلن عميد الكلية الهندسية أن مرحلة التقديم سوف تشمل خريجي الثانوية العامة ومراحل الدبلوم وتتضمن البكالوريوس لجميع الحاصلين على دبلوم الكلية الكلية التقنية أو الذين حصلوا على الفصل التجريبي الثاني لعام 1442 وهذا ما يعادله مؤكدا أن إمكانية التسجيل سوف تبدأ 22/3 1442 هجري وسوف تستمر حتى 2/4/ 1442 وذلك لجميع البرامج الخاصة بالبكالوريوس، أما لبرامج الدبلوم سوف تبدأ من 7 4/ /1442 هجريا حتى يوم 16/4/ 1442.

فتح باب القبول بتقنية تبوك

بينما أوضح المهندس البلوي أنه ينبغي كتابة كافة البيانات بشكل صحيح وسوف يتم إرسال رسائل نصية على الهواتف التي تم تسجيلها وتوضيح كافة المواعيد يتم إجراء كافة خطوات التسجيل موضحاً أن التخصصات التي سوف تقوم متاحة في هذه البرامج تتضمن الدبلوم وهي التقنية الكهربائية وهي طاقة متجددة وقوة كهربائية، أما بالنسبة التقنية المدنية والمعمارية سوف تشمل العمارة المدنية والمساحة، أما بالنسبة لتقنية الحاسب الآلي سوف تتضمن الشبكات والبرمجيات ووسائط متعددة.

بينما تكون التخصصات التي تتعلق ب برنامج البكالوريوس المسائي تشمل بكالوريوس آلات كهربائية وبرمجيات، وأكد المهندس البلوي أنه يمكن للجميع التقديم والتسجيل في بوابة القبول التي تم فتح التسجيل فيها بعد الاطلاع على جميع الشروط التي تم إضافتها.