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عمر شويل - جدة تواصل الشركة السعودية للكهرباء العمل في مشروع تركيب العدادات الذكية، والذي يضم حوالي 10 مليون عداد ذكي في كافة مدن و قرى المملكة، وبدون أي تكاليف للتركيب تقع على عاتق المشتركين، والذي من المقرر أن ينتهي في خلال شهر مارس من عام 2021م،حيث يعتبر مشروع تركيب العدادات الذكية هو المشروع الأهم لدى الشركة في الاستراتيجية التي تعمل عليها للتحول الرقمي و رفع مستوى الخدمات التي تقدمها، مع العلم بأن تركيب العداد الذكي يمر بعدة مراحل، أولها استبدال الشركة العداد لدى المواطن بعداد ذكي، ثم العمل على ربط كافة أنظمة الاتصالات، وبعدها يأتي الربط مع أنظمة الفواتير حتى تصبح متاح التعامل معها من خلال تطبيق الكهرباء الذي يوجد على الأجهزة الذكية.

ما هي مميزات العداد الذكي ؟

وقد كشف الشركة السعودية للكهرباء، عبر حسابها الرسمي في موقع التغريدات ” تويتر” ، بأن العدادات الذكية لها عدد من المميزات، ومنها على سبيل المثال : أنها سوف تساعد في تحسين مستوى الخدمة على مستوى المملكة، لكون المنظومة بالكامل سوف تعمل بشكل آلي وبدون أي تدخل بشري بداية من القراءة وحتى تنتهي بعملية الفوترة، كما أن العدادات الذكية تسمح للمشترك بمراقبة الاستهلاك لحظيا ، وذلك عبر تطبيقات الأجهزة الذكية، إضافة الى قدرة المستهلك في الحصول على كافة المعلومات التي يحتاج اليها عن استهلاك الكهرباء وهو ما يساعد المستهلك على تغيير أي أحمال تزيد من معدل استهلاكه.

من ناحية أخرة فإن العدادات الذكية لها القدرة على إعادة الخدمة عن بعد ،وذلك خلال فترة قصيرة بدل اللجوء الى الإعادة الذاتية والتي تستهلك فترة أطول، كما أن العدادات الذكية تساعد على تقليص مدة انقطاع الكهرباء، خاصة في ظل تقنيات الاتصال الحديثة هذه الأيام و التي تعمل على تبادل المعلومات.

ومن أهم مميزات العدادات الذكية أنها تدعم خاصية الدفع المسبق، وهو ما يساعد أيضا على التحكم في كمية الاستهلاك، كما يستخدم فيها أحدث تقنيات القراءة السريعة، وتقنيات أخرة من أجل دعم خدمة “حسابي” والتي تتيح الخدمة آلياً للشخص المستفيد النهائي من الكهرباء ، وهي عملية (Move In – Move out)، ولا يوجد فرق إن كان هذا الشخص مالكًا لمحل السكن أو مستأجراً.

طريقة تقديم طلب للحصول على عداد كهرباء مؤقت

كما كشفت الشركة السعودية للكهرباء، عن إمكانية التقدم بطلب تركيب عداد مؤقت من خلال موقع الشركة الالكتروني ، عبر خطوات بسيطة كالتالي :

الدخول الى الموقع الالكتروني للشركة

الضغط بعد ذلك على أيقونة “خدمات إضافية “

الضغط بعد ذلك على أيقونة ” طلبات الخدمة الكهربائية”

الضغط بعد ذلك على أيقونة “عداد مؤقت “.

ما هي مميزات التسجيل في خدمة حسابي ؟

وكانت الشركة السعودية للكهرباء قد أشارت إلى أن الهدف من التسجيل في خدمة حسابي، هو من أجل حفظ حقوق المشتركين، والعمل على تسهيل وسرعة تدفق البيانات إليهم، مع تنظيم عملية تقديم الخدمة الكهربائية إليهم وموثوقيتها، و التأكد من تقديم الخدمة الكهربائية الى الشخص المستفيد بشكل مباشر، كما أن خدمة حسابي تسمح للشخص صاحب الحساب أن يقوم باستخدام حسابه في أي موقع قد اكتملت عملية تسجيله من قبل، سواء كان الشخص مستأجراً للموقع أو مالكاً له.

خطوات التسجيل الكترونيا في خدمة حسابي

أما عن عملية التسجيل في خدمة “حسابي” ، فهي خدمة تشترط أن يكون المشترك فيها قد سجل كافة بياناته ومعلوماته على موقع الشركة السعودية للكهرباء أولاً، وبعد ذلك يتم القيام بالخطوات التالية :

تعريف الحساب ، عن طريق الضغط على أيقونة “عرّف الآن”

يتم تحديد نوع العلاقة عن طريق اختيار أما “مالك أو مستأجر”

يتم تحديد عنوان العداد

إضافة بيانات الحساب ومراجعة العنوان الخاص بالموقع الذي فيه العداد ورقم العداد

تحديد نوع علاقة الشخص المشترك بالعقار

الموافقة على شروط اتفاقية الإيصال والاستهلاك

اكتمال عملية تعريف الحساب.

جدير بالذكر أن عملية التسجيل في موقع شركة الكهرباء الإلكتروني، تتم عبر عدة خطوات، وهي:

أولا : يتم تحديد نوع المشترك سواء كانت “أفراد أو أعمال”

ثانيا: يتم تحديد نوع الهوية ، سواء كانت “هوية وطنية أو هوية مقيم”

ثالثا : يتم إدخال كلا من البريد الإلكتروني ورقم الجوال الخاص بالمشترك

رابعا : يتم الضغط على أيقونة “تفعيل الحساب”

خامسا : يتم إدخال كلا من : اسم المستخدم و الباسورد الخاص به

سادسا : يتم إضافة العنوان الخاص بالمشترك.

من يمكنه الاستفادة من خدمة حسابي ؟

أوضحت الشركة أن كافة الفئات يمكنها التسجيل و الاستفادة من الخدمة، وهم : المواطنين و المقيمين إضافة الى مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.