نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات طلب عداد مؤقت للكهرباء والاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الهوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت الشركة السعودية للكهرباء منذ أيام عن إمكانية تركيب العدادات الذكية التي دعت إليها نظرا للتطور التي تدعو لها ورؤية المملكة في 2030، حيث أوضحت الشركة أنه يمكن التقدم بطلب عداد مؤقت من خلال موقع الشركة على الرابط الإلكتروني للموقع الذي نوضحه لكل متابعينا من خلال موقع ثقفني، وأوضحت الكهرباء رداً على استفسار بشأن طريقة التقدم بطلب عداد مؤقت أنه بعد الدخول على موقع الشركة يتم الضغط على أيقونة خدمات إضافية ثم الضغط على طلبات الخدمة الكهربائية والضغط على عداد مؤقت.

ومن الجدير بالذكر أن الشركة أوضحت أنه يتم تنفيذ المشروع الأخير التي أعلنت عنه الشركة، وهو مشروع تركيب العددات الذكية يسير وفق الخطط الموضوعة وبدون أي تكاليف على المشتركين، وأوضحت شركة الكهرباء أن رحلة المشترك لتركيب العداد الذكي تمر بثلاث مراحل، نوضحها من خلال هذا المقال:

تتمثل في استبدال العداد الحالي بالعداد الذكي

ربط أنظمة الاتصالات

ربط أنظمة الفوترة وإتاحتها على تطبيق الكهرباء للأجهزة الذكية.

بالإضافة إلى أن المملكة تعد مشروع العدادات الذكية هي من أهم المشاريع التي تساعد على التحول الرقمي، حيث يعد هذا المشروع محور استراتيجية المملكة وذلك بهدف ارتقاء مستوى الخدمات إلى الأفضل، كما أنها المشروع الواعد نحو تنمية وطنية شاملة تقودها رؤية المملكة 2030 إلى مستقبل زاهر، ويشمل المشروع تركيب 10 ملايين عداد ذكي في جميع مدن ومحافظات وقرى وهجر المملكة، وينتهي في نهاية مارس 2021 على أن تكون 35% منها كحد أدنى تدعم المحتوى المحلي (إنتاج سعودي) وقالت شركة الكهرباء :أنه بعد اكتمال جميع مراحل المشروع ستتيح العدادات الذكية مجموعة من المميزات التي تسهم في تحسين خدمات الكهرباء في المملكة حيث تقدم منظومة آلية من القراءة وحتى الفوترة دون أي تدخل بشري في إدخال القراءات أو آليات الفوترة، كما تتيح مراقبة الاستهلاك بشكل لحظي من خلال تطبيقات الأجهزة الذكية والحصول على معلومات تفصيلية لاستهلاك الكهرباء بما يساعد المشترك على تعديل النمط الاستهلاكي.

استعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الهوية :

ونظراً للوضع الأخير الذي تمر به البلاد وخاصة المملكة العربية السعودية نجد أن الكثير من الخدمات أصبحت إلكترونية، وذلك لسهولة الاستخدام وحفاظاً على صحة الجميع ، حيث يتم الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال الدخول على الصفحة الرسمية عبر رابط الشركة السعودية للكهرباء، بالإضافة إلى الرقم المجاني لشركة الكهرباء الذي من خلاله يمكن الاستفسار عن قيمة فواتير الكهرباء، ونعرض لكل متابعينا خطوات استعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الهوية كالتالي:

الدخول على الرابط الخاص بالاستعلام عن فاتورة الكهرباء

يتم كتابة رقم الحساب الذي سجلت به

يتم كتابة بعض الرموز المرئية والتي تؤكد أنك صاحب الحساب ويجب أن تكتب هذه الرموز بشكل صحيح

يتم الضغط على كلمة عرض وسوف تجد الفاتورة أمامك

الفاتورة الثابتة:

خدمة الفاتورة الثابتة التي دعت بها الشركة السعودية للكهرباء تعد من أهم الخدمات في هذه الآونة، وذلك نظراً للضغط الذي يتعرض له الشخص المستهلك بسبب الوضع الأخير نتيجة زيادة الأسعار، ومن ااجدير بالذكر أن هذه الخدمة تهدف إلى تقسيم المبلغ الذي سيتم دفعه، وهذا على مدار 12 شهر حيث يقوم المواطن بدفع مبلغ محدد متفق عليه بشكل ثابت من خلال الشركة، وفي حالة الامتناع عن الدفع لمدة شهرين متتالين تقوم الشركة بفصل الخدمة عن المستهلك.