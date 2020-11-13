معلومات مهمة عن التدريب التقني والمهني

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عمر شويل - جدة التدريب التقني والمهني، يتم عقد تدريب تقني ومهني من قبل هيئة الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة في الساعة الثامنة من صباح غد الموافق يوم الخميس 12 من شهر نوفمبر عن بعد بما يسمى الملتقى الإلكتروني للجودة في التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، وفيما يلي توضيح لما سيحدث خلال الملتقي واسماء الحضور وكل التفاصيل المتاحة لكم. تفاصيل ملتقى التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة يأتي هذا الملتقى تحت شعار “جودتنا بتميز مخرجاتنا” برعاية مدير عام الإدارة فيصل بن عقيل كدسة، والمشاركة المتميزة لمدير عام الإدارة العامة للجودة بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المهندس أسامة بن هاشم الأزهري، ويعتبر هذا الملتقى امتدادًا للملتقيات الكبيرة والفعاليات التي تم عقدها من قبل والتي تشرف عليها إدارة التدريب التقني والمهني بالمنطقة نظرًا لأنها تسعى لدعم منشآت التدريب بمحافظات المنطقة وتحقيقًا للتوافق بين جوانب ونواحي العملية التدريبية وصولًا إلى تدريب أكثر جودة وفاعلية. كما أوضح مدير الملتقى مدير إدارة الجودة بالتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة المهندس محمد حامد صائغ، أن إدارة الجودة أصبحت سعي وهذا للجميع بهدف تنمية مجالات القيادة ومهارات التواصل والمهارات التقنية وإدارة المشاريع، مشيرًا إلى أن الملتقى الذي يتزامن والاحتفال باليوم العالمي للجودة لسنة 2020 الذي يهدف إلى تطوير مهارات تطبيق الجودة، وتزويد المشاركين بالأدوات والمناهج التي يستخدمها المهتمين بالجودة، والاطلاع على التجارب الميدانية في المجال.

وكشف صائغ أن الملتقى يستعرض جهود المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في الجودة، وأهمية تطبيق الجودة في القطاع الحكومي، وتطبيق معايير الجودة إلكترونيًا، ومكاتب ضبط الجودة بين الواقع والمأمول، كما يستعرض الملتقى التقني والمهني عدة تجارب هامة قد شهدتها منشآت التدريب التقني والمهني بالمنطقة وهي: تجربة الكلية التقنية بجدة في جائزة الملك عبدالعزيز للجودة، والمهارات الاحترافية في الدمج التدريبي بين الحضوري والافتراضي بكلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة، وجهود الكلية التقنية للبنات بالعاصمة المقدسة في مجال الجودة، وجودة الكوادر البشرية في تخصصات السياحة والفندقة بكلية السياحة والفندقة بمنطقة الطائف، وجهود الكلية التقنية الرقمية للبنات في منطقة جدة في مجال الجودة، ونلاحظ أن قد ذكر أن الملتقى الذي يشهد مشاركة نخبة من كبار المتخصصين والمدربين والمدربات المهتمين بمجال الجودة والذي يستقبل ضيوفه ومتابعيه ومنحهم شهادات حضور من خلال رابط إلكتروني خاص بالملتقى.

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