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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قواعد التعاقد على برنامج الكفاءات المتميزة بأم القرى في المقال التالي
عمر شويل - جدة قواعد التعاقد على برنامج الكفاءات، قامت الجريدة الخاصة بأم القرى مؤخرًا بنشر تقرير خاص بأهم التعديلات والتجديدات التي جاءت بشأن القواعد الخاصة بالتعاقد على برنامج الكفاءات المتميزة بأم القرى لمن يرغبون التقديم به، وجاء تلك التعديلات حتى يتعرف عليها جميع الذين يريدون التقديم بتلك البرامج المتميزة، ونوضحها لكم اليوم حتى نوفر لكم ما تحتاجونه للتقديم بها.
شروط التقديم في برامج الكفاءات المتميزة
وفقًا لما نشرته جريدة أم القرى مؤخرًا هذه هي الشروط التي تم إضافتها من قبل القائمين ببرامج الكفاءات المتميزة حتى يكون جميع المتقدمين على علم بها وتتوفر لديهم الشروط التالية وهي عبارة عن:
- على الشخص المتقدم أن يكون ذو خبرة لا تقل عن سنتين إذا كان مؤهله أعلى من درجة البكالوريوس، أو لا تقل مدة الخبرة عن أربع سنوات إذا كان المؤهل هو درجة البكالوريوس فقط.
- يمكن للطرف الثاني في التعاقد أن يكافئ الطرف الأول المتعاقد معه مكافأة عند تجديد عقد التعاقد من جديد بنسبة لا تزيد عن 10٪، على أن يكون المتعاقد منه ذو تقدير جيد فيما فوق في تقدير الأداء.
- كما أنه لا يجوز أن تزيد نسبة الأشخاص الذين تزيد رواتبهم 5٪ عن رواتبهم الأساسية إلى 30٪، وذلك وفقًا لما أقرته قواعد برنامج الكفاءات المتميزة وكذلك قواعد ممارسة وظائف وكلاء الوزارات والمساعدين.
- في حالة عدم التزام أحد الطرفين بما يشمله العقد عن التجديد أو انتهاء العقد، فهنا يجب على من أخل بشروط العقد أن يعوض الطرف الآخر بما لا يقل عن أجر ستين يوم حوالي شهرين على أن يكون ذلك غير مخلًا لما تحمله المادة رقم خمسة عشر في عقد التعاقد.
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