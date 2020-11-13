نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قواعد التعاقد على برنامج الكفاءات المتميزة بأم القرى في المقال التالي

عمر شويل - جدة قواعد التعاقد على برنامج الكفاءات، قامت الجريدة الخاصة بأم القرى مؤخرًا بنشر تقرير خاص بأهم التعديلات والتجديدات التي جاءت بشأن القواعد الخاصة بالتعاقد على برنامج الكفاءات المتميزة بأم القرى لمن يرغبون التقديم به، وجاء تلك التعديلات حتى يتعرف عليها جميع الذين يريدون التقديم بتلك البرامج المتميزة، ونوضحها لكم اليوم حتى نوفر لكم ما تحتاجونه للتقديم بها.

شروط التقديم في برامج الكفاءات المتميزة

وفقًا لما نشرته جريدة أم القرى مؤخرًا هذه هي الشروط التي تم إضافتها من قبل القائمين ببرامج الكفاءات المتميزة حتى يكون جميع المتقدمين على علم بها وتتوفر لديهم الشروط التالية وهي عبارة عن: