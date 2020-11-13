نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكافأة تصل لمليون ريال سعودي لمن يبلغ عن المخالفات الضريبية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مكافأة تصل لمليون ريال للمبلغين عن المخالفات، تقوم هيئة الزكاة والدخل العامة بدورات تفتيشية لجميع المحلات والأسواق التجارية، بغرض الكشف عن أي فساد أو مخالفات تتم في تلك الأماكن وكشفها وضبطها سريعًا، فلذلك في أثناء دورة هيئة الزكاة العامة التفتيشية الأخيرة تم ضبط ما يقرب من 803 ضريبة مخالفة للكثير من المحلات بتلك المنطقة، ولذلك أعلنت هيئة الزكاة والدخل العامة بأن من يضبط أي مخالفة ضريبية ويقوم بالإبلاغ عنها فإن له جائزة قدرها من 1000 ريال سعودي كحد أدنى إلى مليون ريال سعودي كحد أقصى، وهي جائزة تشجيعية للمواطنين لضبط تلك المخالفات.

دور هيئة الزكاة والدخل العامة في كشف المخالفات الضريبية

قامت الهيئة العامة بإقامة ما يقرب من 3143 زيارة ميدانية للمحلات والأسواق التجارية، من خلال بعض الفرق الميدانية الخاصة بالتفتيش التي قامت هيئة الزكاة بتدريبها على ذلك، وجاء نتيجة لتلك التفتيشات حوالي 803 ضريبة مخالفة من بعض القطاعات التجارية بمدن المنطقة العربية، ومن هذه القطاعات هي العقارات والخدمات المهنية وكذلك التجزئة، وتتم تلك الدورات من فترة لأخرى لمنع انتشار الفساد بين أصحاب العقارات وأصحاب المهن والمحال التجارية.

التبليغ عن المخالفات الضريبية من قبل المواطنين

كما أن هيئة الزكاة العامة قامت بالتأكيد على أن تلك المخالفات التي تم ضبطها جاءت نتيجة لجهود المواطنين والإبلاغ في حماية المستهلك، إذ أن الهيئة في الفترة الأخيرة تلقت أكثر من 350 بلاغ مخالفات لبعض محلات المنطقة العربية، وجاء من ضمن تلك المخالفات تسجيل رقم ضريبي خاطئ الموجود على البطاقة الضريبية، أو عدم تحصيل القيمة المضافة للضريبة، أو عدم الاحتفاظ بما يتم تحصيله من فواتير ضريبية.

ونتيجة لذلك أعلنت هيئة الزكاة والدخل أن الأفراد الذين يقومون بالإبلاغ عن تلك المخالفات التي يرونها، يحصلون على مكافأة 2.5٪ من قيمة المخالفة المستحقة، ويمكن للمواطنين التبليغ عن تلك المخالفات من خلال إما موقع الهيئة الرسمي وهو gazt.gov.sa أو من خلال الاتصال على 19993 وهو الرقم الموحد للهيئة العامة.