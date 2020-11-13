كزهرة نبتت في أطراف الطريق، لاشيء يشبهها، غريبة هي كغربة المكان، تحدث حبات الرمل، ترتشف قطرات الندى، تراقص نسمات الليل، ترسل جذورها الغضة الطرية إلى أعماق الأرض، تتشبث بالوجود، تهفو إلى الحياة، ترنو إلى من حولها بلطف بالغ، ترسل أمنياتها إلى السماء في الليل لتلتقطها في الصباح، تشعر بوحود الله عز وجل يحيطها برحمته يدثرها بآياته فلطالما تباهت بقوله تعالى(ادعوني استجب لكم) في تلك الغربة الموحشة تستمع إلى أصداء دعواتها تحرك ذلك السكون القابع في الأرجاء، تحوله إلى ضجيج لا يسعه الكون.

يرمقها العابرون بنظرات الإعجاب أو الاستغراب لايهم فهم عابرون، وإن كانت تحلم أن يبدد أحدهم وحشتها فينتشلها من وحدتها لكنها تخشى أن تنتهي في آنية للزهور تنسل منها الحياة رويداً رويداً حتى تجف وتصبح ذكرى. مجرد ذكرى لزهرة كانت في أطراف الطريق

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طيف وسط السراب … للكاتبة الصحفية / حنان المحمدي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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