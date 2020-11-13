نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط تجديد رخصة القيادة 2020 في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط تجديد رخصة القيادة 2020 هي من أكثر الموضوعات المطلوبة في المملكة العربية السعودية وفي منصات التواصل الاجتماعي، وترجع نسبة الطلب علي هذا الموضوع إلي زيادة الحكومة السعودية رسوم تجديد رخصة القيادة بعدما تم اضافة ضريبة القيمة المضافة، ويمكن لمن انتهت مدة سريان رخصة القيادة الخاصة بهم تجديدها عن طريق منصة أبشر أو عن طريق إدارة المرور التابعة لسكنه، وسنعرض لكم في هذا المقال شروط تجديد رخصة القيادة ، والأوراق المطلوبة لتجديد رخصة القيادة، وطريقة الفحص الطبي، والغرامات التي تقع علي من يتأخر في تجديد الرخصة.

شروط تجديد رخصة القيادة

وضعت المملكة العربية السعودية بعض الشروط اللازم توافرها قبل تجديد رخصة القيادة، وتم وضع تلك الشروط لحفظ أمن وأمان المواطنين، ولكي تحد من الحوادث المرورية، وتلك الشروط هي:

أن يتم تسديد جميع المخالفات المرورية المرتكبة، ويمكنك معرفة اسهل طريقة للاستعلام عن المخالفات المرورية.

أن يتم تسديد رسوم تجديد رخصة القيادة، وتتحدد تلك الرسوم علي حسب نوع الرخصة

أن تكون مدة سريان الرخصة المتبقية أقل من 180 يوم.

عمل فحص طبي في مراكز المرور المعتمدة.

توافر الأوراق المطلوبة لتجديد رخصة القيادة.

الفحص الطبي لتجديد رخصة القيادة

الفحص الطبي هو من شروط تجديد رخصة القيادة المهمة والتي يجب عملها قبل تجديد رخصة القيادة، ويتم عمل الفحص الطبي في مركز من مراكز المرور المعتمدة في المملكة.

وحددت إدارة المرور رسوم الفحص الطبي وهي 80 ريال سعودي في أي من مراكز أو المستشفيات المعتمدة من إدارة المرور، ولا يمكن تجديد رخصة القيادة بدون القيام بفحص طبي في المراكز المعتمدة.

الأوراق المطلوبة لتجديد رخصة القيادة

تحتاج لتجديد رخصة القيادة إلي توافر بعض الأوراق الهامة لاتمام عملية تجديد الرخصة المنتهية، وتلك الأوراق هي كالتالي:

تقديم رخصة القيادة التي انتهت.

تقديم هوية صاحب رخصة القيادة.

6 صور شخصية لصاحب رخصة القيادة مقاس 4*6.

صورة من وثيقة التأمين الخاصة بالسيارة.

نموذج لطلب إصدار رخصة قيادة وأن يتم ملئه بالبيانات المطلوبة.

إيصال إثبات دفع رسوم تجديد رخصة القيادة.

تجديد رخصة القيادة عن طريق أبشر

يمكنك بكل سهولة تجديد رخصة القيادة بدون الذهاب إلى إدارة المرور عن طريق أبشر، ويمكنك تجديد الرخصة عن طريق إتباع الخطوات التالية:

دفع رسوم التجديد وهي 40 ريال لتجديد رخصة القيادة لمدة سنة واحدة و 200 ريال لتجديد رخصة القيادة لمدة 5 سنوات و 400 ريال لتجديد رخصة القيادة لمدة 10 سنوات.

الذهاب إلي منصة أبشر وإختيار أفراد.

الذهاب إلي خدماتي ثم إختيار خدمات المرور.

الضغط علي تجديد رخصة القيادة ثم اختيار بدء تنفيذ الخدمة.

إختيار نوع الرخصة المراد تجديدها.

التأكيد علي صحة البيانات التي تم إدخالها.

إختيار التالي ثم اختيار توصيل الوثيقة عن طريق البريد واستلامها يدويا.

والجدير بالذكر أنه يمكنك نقل ملكية السيارة إلكترونيا عن طريق أبشر، ويجب عليك معرفة رسوم نقل ملكية السيارة بالسعودية وطريقة نقلها والشروط اللازمة.

غرامة تأخير تجديد رخصة القيادة

يمكنك تجنب غرامة تأخير تجديد رخصة القيادة عن طريق تجديدها قبل انتهاء المهلة المحددة بعد انتهاء الرخصة وهي 60 يوما، وأن تجاوزت هذه المدة ستكون عليك غرامة مالية وهي كالتالي:

التأخير لمدة سنه تفرض عليه إدارة المرور غرامة تتراوح بين 300 الي 500 ريال سعودي.

بعد 3 سنوات من إنتهاء صلاحية الرخصة تنتهي صلاحيتها وسيكون عليك استخراج رخصة قيادة جديدة .

وبهذا المقال نكون قد ذكرنا جميع التفاصيل الخاصة بتجديد رخصة القيادة من حيث شروط تجديد رخصة القيادة والفحص الطبي وطريقة تجديد رخصة القيادة عن طريق أبشر وغرامة تأخير التجديد.