نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة نقل الكفالة إلكترونيا بالسعودية من خلال وزارة الموارد والتنمية البشرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مما لا شك فيه أن هذا الموضوع من الموضوعات الهامة الغالية علي قلوب كل مواطن يعيش حياة كريمة داخل المملكة العربية السعودية ألا وهو إعلان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية رسميا إطلاق مبادرة «مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية» والتي تتضمن عدد من السياسات والضوابط من بينها اقرار نظام عقد العمل بين صاحب العمل والعامل الوافد ليحل محل نظام الكفالة الذي جرى تطبيقه على مدار 72 عاما وفقا لما ذكرته صحيفة البيان الإماراتية في تقرير لها اليوم الأربعاء الموافق 04/11/2020 وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية أعلنت رسميا إطلاق مبادرة «تحسين العلاقة التعاقدية» والتي تشمل عدد من السياسات والضوابط والاستراتيجيات من هذه القرارات هوا قرار نظام عقد العمل الجديد بين صاحب العمل والعامل الوافد والمقيم داخل المملكة العربية السعودية ليحل محل نظام الكفالة والكفيل الذي تعمل به المملكة العربية السعودية منذ اثنان وسبعون عاما صدور هذا القرار بإلغاء نظام الكفيل حيث أن البعض يعتقد أن إلغاء نظام الكفيل سوف يساعد البعض في التنقل والعمل حسب رغبته ولكن الأمر هو صدر القرار فعلا ولكن بموجب عقد بين العامل وصاحب العمل يعني أي شخص يعمل بأي جهه يكون لديه عقد بينه وبين صاحب العمل ساري التعاقد وأي من المغتربين داخل المملكة لم يوجد لديه العقد سيتم ترحيله حيث أن هذا القرار أتي لمحاربه الفساد ومزاوله البعض نشاطهم تحت تستر من الآخرين في المملكة العربية السعودية

طريقة نقل الكفالة إلكترونيا عن طريق موقع وزارة الموارد والتنمية البشرية ورابط التقديم

الدخول إلى موقع وزارة الموارد والتنمية البشرية

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق

اختيار المكان التي ترغب في نقل الكفالة عليها

تظهر لنا الخدمات الإلكترونية التي تخص المنشأة المحددة من بين خيارات المنشأة هناك خيار خدمة نقل خدمة عامل وافد والتي نضغط عليها من أجل استكمال طريقة نقل الكفالة إلكترونيا في السعودية

ندخل رقم اقامة العامل

ثم بعد ذلك النقر علي بحث

ثم بعد ذلك تظهر بيانات الطلب وهي اسم العامل والجنسية ورقم المنشأة المنقول لها واسم المنشأة المنقول لها ومحضر تعهد

القيام بوضع علامة صح أمام موافق على التعهد وشروط الخدمة والنقر علي كلمة إرسال

نظام الكفيل هو أحد السياسات المطبقة في المملكة العربية السعودية ومن خلال هذا النظام يتم تحديد علاقة الترابط بين العامل أو الموظف المغترب المقيم داخل المملكة العربية السعودية وبين صاحب العمل الذي ينضم لكفالته ومن خلال هذا النظام يكون الكفيل هو المتحكم في كل شئ خاص بالعامل أو الموظف كالانتقال من عمل إلى آخر أو السفر داخل أو خارج المملكة العربية السعودية