“البحراني” توظف تقنية التعلم عن بعد في درس تطبيقي

القطيف – أحلام عبدالله

قدمت الأستاذة “خلود البحراني” معلمة مادة لغتي في المدرسة الابتدائية بالقطيف، من خلال برنامج التميز درساً تطبيقياً بعنوان “الوظيفة النحوية نصب اسم إن واخواتها ورفع خبرها”، وذلك يوم الخميس 26/4/1442 هـ ، بحضور كل من مديرة إدارة الإشراف التربوي بالمنطقة الشرقية الأستاذة هيفاء بن خميس و رئيسة قسم اللغة العربية بإدارة التعليم بالمنطقة الشرقية الأستاذة منى الدوسري ومشرفة اللغة العربية بمكتب التعليم بالقطيف الأستاذة كفاح المطر ومشرفة اللغة العربية بمكتب التعليم بالقطيف الأستاذة زكية آل ناصر و مشرفة اللغة العربية بمكتب التعليم بشرق الدمام الأستاذة بدرية الشهري.

والجدير بالذكر إن الدرس أُقِيم على مستوى المنطقة الشرقية، وقد بلغ عدد الحضور مئتي معلمة من مختلف مدن المنطقة الشرقية بهدف تبادل الخبرات ومتابعة طرح المعلمة لمجموعة من الاستراتيجيات، ومجموعة من مهارات التفكير العليا؛ تمكّنت المعلمة من عرضها بصورة مبتكرة تُحاكي مرحلتهم العمرية، كما كان توظيف التقنية حافزًا لزيادة تفاعل الطالبات بصورة إيجابية ..

وفي كلمة لرئيسة قسم اللغة العربية بإدارة التعليم بالمنطقة الشرقية الأستاذة “منى الدوسري” أشادت بتمكن المعلمة من جميع المهارات، وقد كان لكلمتها بالغ الأثر وحافز للمعلمة لمواصلة رحلة العطاء التعليمي.

وفي نهاية الدرس، تقدمت المعلمة بالشكر لقائدة المدرسة الأستاذة ليسا الشماسي والمشرفة التربوية الأستاذة كفاح ال مطر لتشجيعهما على تنفيذ الدرس التطبيقي.