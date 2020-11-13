نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كشف حساب بنك التسليف والاستعلام عن أقساط القروض | طباعة كشف حساب بنك التسليف في المقال التالي

عمر شويل - جدة كشف حساب بنك التسليف هو أحد أهم الاستعلامات التي يقوم الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية الذين يحصلون علي قروض من بنك التسليف، حيث يجتهد بنك التسليف علي تقديم أفضل الخدمات الخاصة لجمع العملاء التابعين لهم والتي تتم جميعها إلكترونياً دون الذهاب الي مقر بنك التسليف، حيث يعمل بنك التسليف جاهداً علي توفير جميع الخدمات التي تتعلق باستعلامات المواطنين اليومية والمستمرة دائماً دون الذهاب إلى مقر البنك وذلك لتوفير وقت ومجهود العملاء، ويومياً يبحث المواطنين عن عدة خدمات من خلال بنك التسليف مثل الاستعلام عن إعفاءات قروض بنك التسليف أو الاستعلام عن كشف حساب خاص بالعميل وخاصة للعملاء الذين يحصلون علي تمويلات شخصية بصفة دائمة ومستمرة، وتوضحياً لجميع العملاء سوف نوضح لكم طريقة الحصول علي كشف حساب بنك التسليف إلكترونياً.

خدمات إلكترونية يوفرها بنك التسليف لعملائه

بنك التسليف السعودي يوفر عدة خدمات يمكن الاستعلام عنها بطريقة إلكترونية، وذلك من خلال الدخول علي الموقع الإلكتروني لبنك التسليف، ويتم الاستعلام عن أي خدمة من خدمات بنك التسليف برقم الهوية الوطنية للعميل، ومن خدمات بنك التسليف التي يمكن الاستعلام عنها بسهولة:

الاستعلام عن جميع القروض الشخصية التي يصرفها جميع العملاء من بنك التسليف بأي فرع داخل المملكة العربية السعودية.

الاستعلام عن الأقساط الشهرية من بنك التسليف من حيث مبلغ القسط الشهري وموعد السداد الذي يجب فيه الدفع.

الاستعلام عن إعفاءات قروض بنك التسليف التي يمنحها بنك التسليف للعملاء الذين يستحقون هذا الإعفاء وفق شروط البنك.

الاستعلام عن جميع الحسابات البنكية الجاري والتوفير وغيرها من الحسابات التي يتم توفيرها من بنك التسليف.

الاستعلام والحصول علي كشف حساب بنكي بالاضافة الي طباعة كشف الحساب إلكترونياً لجميع تمويلات بنك التسليف التي تم الحصول عليها.

طريقة الحصول علي كشف حساب بنكي من بنك التسليف بالمملكة

كشف حساب بنكي من بنك التسليف يتم من خلال استخدام بطاقة الهوية الوطنية للعميل الراغب في الحصول علي كشف حساب، مع تسجيل جميع البيانات الخاصة المطلوبة منه بشكل صحيح، وفيما يلي خطوات الحصول علي كشف حساب بنكي من بنك التسليف السعودي:

يتم الدخول علي البوابة الإلكترونية الخاصة ببنك التسليف: بنك التنمية الاجتماعية.

يقوم العميل بالدخول علي الحساب الخاص بالعميل عبر نافذة الوطني الموحد من خلال رقم الهوية الوطنية والدخول بكلمة مرور الخاصة بالعميل عبر خدمات موقع أبشر الإلكتروني.

يقوم العميل بالتوجه إلى اختيار القروض والتمويلات من بنك التسليف، ثم يختار العميل التمويل الذي يحصل عليه من بنك التسليف، ومنها يتم اختيار كشف حساب التمويل حتي تاريخه، ومنها ستظهر جميع التفاصيل الخاصة بالتمويل من حيث المبلغ والأقساط التي تم دفعها والأقساط المتبقية.

شروط الحصول علي قرض شخصي من بنك التسليف والادخار

يستطيع أي مواطن سعودي سواء من الرجال أو السيدات أن يتقدم بطلب للحصول علي تمويل من أي فرع من فروع بنك التسليف علي أن تتوافر بعض الشروط حتي يتم صرف أي قرض بأي مبلغ مالي، ومن هذه الشروط: