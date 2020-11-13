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عمر شويل - جدة وزارة التعليم بالمملكة تجري اختبارات معيارية لمعالجة الفاقد التعليمي، أكد الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ أن الحكومة السعودية والقيادة الحاكمة تبذل كل الدعم والرعاية لقطاع التعليم بتوفير كافة الأدوات والإمكانيات التي تضمن استمرار العملية التعليمية بنجاح خاصة بعد تطبيق عملية التعليم عن بعد

وأكد خلال لقاءه مع منسوبي الإدارة العامة للتعليم العام بطائق أن الهيئات العالمية والمنظمات الدولية أكدت نجاح النموذج السعودي في التعليم الإلكتروني الذي تمثل في منصة مدرستي وقناة عين التعليمية وقنوات اليوتيوب التعليمية، والذي يعد بداية لمرحلة تاريخية في مسيرة التعليم السعودي.

اختبارات معيارية لمعالجة الفاقد التعليمي بالمملكة

تولي وزارة التعليم بالمملكة جهود عدة لتدريب الكوادر التعليمية والإدارية لضمان تحقيق الأهداف التعليمية بجودة عالية، وأشار آل الشيخ إلى ضرورة وضع اختبارات معيارية على مستوى الإدارات لقياس مدى تحقق الأهداف التعليمية وعلاج الفاقد التعليمي والحرص على التواصل الدائم بين الأسرة والمدرسة والمعلمين والمشرفين لمتابعة العملية التعليمية وتقديم التغذية الراجعة والعمل على تحسين وتطوير الناتج التعليمي عن طريق عمل تقويم أسبوعي عبر منصة مدرستي.

الهيكل والدليل التنظيمي لإدارات التعليم

أعلن الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ أن الوزارة تستعد لاعتماد الهيكل والدليل التنظيمي لإدارات التعليم والتعليم العام، والذي سيحقق مزيد من الحوكمة وزيادة كفاءة التشغيل وتوفير مخرجات تعليم بكفاءة عالية وفاعلية دائمة، وأكد أنه سيتم إكمال بعض المشروعات التعليمية التي تضمن مستقبل أفضل للتعليم مثل:

مشروع تطوير مسارات المرحلة الثانوية، ومنصة الاختبارت التحصيلية والاختبارات الدولية، ومنصة قادة المستقبل وهي إحدى المنصات التي تمنح المؤهلين فرصة لشغل المراكز القيادية، وشهدت جولة آل الشيخ في الطائف افتتاح مشروعات تعليمية جديدة تجاوزت تكلفتها 40 مليون ريال سعودي.