نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم سعر ومواصفات هواوي huawei y9a بالسعودية ومصر للفئات المتوسطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركه هواوي عن هاتفها الجديد للفئات المتوسطة والذي يتميز بمواصفات عديده وهو هاتف هواوي huawei y9a التي أعلنت عنه خلال صفحتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأعلنت عن سعره، وقد أعلنت أيضا شركه هواوي عن مجموعتها من فئه y والتي أثارت التنافس بين الهواتف الأخري وأعلنت أيضا عن هاتفها هواوي نوفا huawei nova 8 se بتصميم أيفون 12 الجديد والتي أعلنت أيضا عنه خلال صفحتها والذي يتميز بمميزات عديده تفوق الهواتف التي تم إصدارها مؤخرا من شركه هواوي.

مواصفات هواوي huawei y9a

أعلنت شركه هواوي حصريا عن هاتف هواوي huawei y9a والتي أعلنت أيضا عن مواصفات الهاتف وهي:

أبعاد الهاتف 163.5*76.5*8.95 ملي مع وزن 197 جرام.

خامات الهاتف من البلاستيك المتين مع خامه الزجاج في الظهر.

الهاتف يدعم شريحتين من نوع نانو.

يدعم الهاتف شبكه الاتصال حتي الجيل الرابع.

شاشه الهاتف من خامه النوتتش ذات ثقب المعروفة باسم fullview من نوع ips lcd ومساحتها 6.63 انش بدقه جوده 1080*2400 بكسل وتتميز بأبعاد 20:9 وذلك لعرض محتويات افضل أثناء تشغيل الهاتف وتتميز أيضا الشاشة بوضع dark mode.

يدعم الهاتف مكان لكارت ميموري يصل 256 جيجا ويمكن تركيبه مكن الشريحة الثانية.

مساحه الهاتف 128 جيجا مع وجود 8 جيجا ذاكره عشوائية.

الهاتف يدعم معالج من نوع helio g80 بتكنولوجيا النانو ومعالج وسومي من نوع mali-g52 mc2.

الكاميرا الخلفية للهاتف تتميز بكاميرا رباعيه بارزه عن الهاتف وتتميز الكاميرا الأولي بدقه 64 ميجا بكسل والثانية بدقه 8 ميجا بكسل والثالثة بدقه 2 ميجا والرابعة بدقه 2 ميجا وهي الخاصة بالعزل والبورتريه وع وجود فلاش من نوع ليد.

الكاميرا الأمامية تتميز بدقه 16 ميجا بكسل.

الهاتف يدعم ميكروفون ثانوي خاص بعزل الصوت أثناء استخدام الهاتف.

الهاتف يدعم بصمه اصبع في زر البوار.

الهاتف يدعم تشغيل اند رويد 10.

بطاريه الهاتف تتميز بسعة 4200 ملي أمبير وشاحن بقوه 40 وآت.

ألوان الهاتف الفضي والأسود والوردي.

كم سعر هواوي huawei y9a

أعلنت شركه هواوي عن إطلاقها لهاتف هواوي huawei y9a كما أعلنت أيضا عن سعره وهو 283 دولار ما يعادل بالسعودي 980 ريال وبالمصري 430 جنيه، كما يمكنك أيضا معرفه سعر ريلمي realme 7i.