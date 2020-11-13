نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي جديد يبدأ من 15000 ألف ريال لمدة 3 شهور وحتي 3 سنوات للسعودي والوافد من البنك الأهلي التجاري في المقال التالي

عمر شويل - جدة التمويل الشخصي من البنك الأهلي التجاري هو أسهل الحلول التي يلجأ إليها الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، ومن أسباب ذهاب معظم العملاء إلى اقتناء تمويل شخصي من البنك الأهلي التجاري، هو سهولة تحويل مبالغ التمويل التي يرغب العملاء في الحصول عليها خلال وقت قصير جداً من بداية استكمال ورق العملاء الراغبين في التمويل، ويقدم البنك الأهلي قروض لجميع المواطنين سواء سعوديين أو وافدين بشروط ميسرة للجميع.

ويقدم البنك الأهلي التجاري تمويل مالي جديد بضمن حساب صناديق أو بضمان محافظ استثمارية داخل البنك الأهلي، حيث يتم توفير مبلغ تمويلي يبدأ من 15000 ألف ريال وهو الحد الأدنى لمبالغ التمويل، مع توفير حد أقصي حتي 3 مليون ريال للسعودي والوافد، ويتميز هذا التمويل بصرف جميع المبالغ بموافقة الرقابة الشرعية الإسلامية، وسوف نوضح لكم تفاصيل تمويل البنك الأهلي الخاص بضمان حساب الصناديق للسعودي والمقيم.

شروط الحصول علي تمويل شخصي بضمان حساب الصناديق من البنك الأهلي التجاري

يوفر البنك الأهلي التجاري إمكانية الحصول علي التمويل الشخصي من خلال منح مميزات كبيرة تناسب جميع الفئات العمرية الراغبة في الحصول علي التمويل الشخصي من البنك الأهلي التجاري، واليكم مميزات التمويل الشخصي للمواطن والمقيم:

الحد الأدنى للتمويل هو مبلغ 15000 ألف ريال سعودي فقط.

الحد الأقصى للتمويل هو مبلغ 3 مليون ريال سعودي فقط.

ألا يقل عمر العميل عن 18 عام فقط، ودون تحديد حد أقصي للسن.

يجب أن تكون بطاقة الهوية الوطنية للعميل السعودي سارية الصلاحية حتي تاريخ الحصول علي التمويل.

يجب أن تكون بطاقة الإقامة الخاصة بالعميل غير السعودي سارية الصلاحية حتي تاريخ الحصول علي التمويل.

أقل مدة يمكن الحصول من خلالها الحصول علي تمويل هو 3 شهور فقط.

أكبر مدة للاستفادة من التمويل هي 3 سنوات فقط من تاريخ الحصول علي التمويل.

يمكن سداد التمويل علي أقساط مريحة ومناسبة لكل عميل حسب رغبته تبدأ من شهر، 3 شهور، 6 شهور، 12 شهر، سنتان، 3 سنوات.

توفير ميزة هامة وهي السداد المبكر لجميع المبالغ التمويلية التي يحصل عليها العملاء.

تحصيل نسبة خاصة للرسوم الإدارية بمعدل 1% فقط من إجمالي المبلغ، أو مبلغ 5000 ريال علي حسب المبلغ الأقل منهما.

طريقة التقديم علي تمويل شخصي بضمان حساب الصناديق من البنك الأهلي التجاري للسعودي وغير السعودي

الحصول علي قرض مالي بضمان الصناديق من أي فرع من فروع البنك الأهلي التجاري مُتاح صرفه للمواطن والمقيم من خلال بعض الخطوات البسيطة تتم كالتالي: