” خلال لقاء جمع المحافظ بإدارة مركزي القطيف.. الموسى يقدم عرضًا لجهود المستشفى في الجائحة بمحافظة القطيف “

دوت الخليج – ماجد السبع – القطيف التقى محافظ القطيف المكلف فلاح بن سلمان الخالدي بمقر المحافظة مدير مستشفى القطيف المركزي الدكتور رياض طاهر الموسى يرافقه مدير مستشفى الأمير محمد بن فهد الدكتور محمد الخليفة ومدير المراكز الصحية الدكتور هادي آل الشيخ ناصر ومدير العلاقات العامة عبدالرؤوف الجشي.

واستعرض الموسى الجهود المبذولة خلال مواجهة الجائحة وسير العمل في المستشفى والمراكز الصحية والخدمات المقدمة لمحافظة القطيف.

من جانبه، رحّب المحافظ بالحضور وشكرهم على تفانيهم في تأدية الواجب مشيداً بتلك الجهود في ظل الدعم الذي تقدمه القيادة الرشيدة ممثلة بوزارة الصحة للمنظومة الصحية لتقديم أرقى الخدمات الصحية.

ونوه بتوجيهات صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه (حفظهما الله) وحرصهما ومتابعتهما على بذل المزيد من الجهد في سبيل تقديم أفضل الخدمات الصحية للمحتاجين في المحافظة كما شكر الممارسين الصحيين على ما قدموه، مؤكداً على أن تطوير المستشفيات والمراكز الصحية بالمحافظة دليل على حرص الدولة على التطوير المستمر للمؤسسات الطبية لمواكبة أحدث النظم والتجهيزات للارتقاء بالمنظومة الطبية.

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