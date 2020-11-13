نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بن داود الأسبوعية خصومات وتخفيضات على المنتجات الغذائية والجوالات في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بن داود اليوم أو هذا الأسبوع بشكل عام، حيث أن هايبر بن داوود بجميع فروعه في المملكة عمل على تقديم وتوفير جميع احتياجات المنازل العصرية في المملكة العربية السعودية وعلى رأسها عروض بن داوود أجهزة كهربائية بالإضافة إلى جميع الأجهزة الإلكترونية الحديثة، ويتوافر عروض بن داود جدة اليوم وبها كتالوج مميز من عروض على المواد الغذائية والسلع المهمة، وسوف نتعرف على تخفيضات بن داوود الأسبوعية بالتفصيل.

عروض بن داود

وعن المأكولات التي بالتأكيد يذهب الكثير إلى فروع بن داوود من أجل الحصول عليها فهناك العديد من الخصومات هذا الأسبوع، وخصوصًا اليوم، فهناك عروض مختلفة على:

عروض على الأسماك البحرية بجميع أنواعها، وخصوصًا سمك هامور وسمك فرخ ناجل، بالإضافة إلى عروض مميزة على الروبيان المتوسط والكبير، والسمك الشعور، وسمك سلمون كامل.

وعن الفواكه الشهية، فإن عروض بن داوود هذا الأسبوع تشتمل على عروض مختلفة على التفاح الأخضر، وعلى المانجو الكيت، وعلى الأفندي المصري، بالإضافة إلى البطيخ الطويل والمدور، والليمون الكبير والمتوسط.

ويدخل ضمن إطار العروض، خصومات مميزة على الخس الطويل والفاصوليا الخضراء، والثوم المقشر بحجم 500 جرام والبصل الأحمر، وعروض على البامية والكوسة للكيلو.

وتخفيضات وعروض على جميع أنواع الخبز الطازج، مثل خبز البطاطس الصغير، وخبز البندق، والخبز بالحليب، والميني كب كيك وأيضًا حلويات مميزة مثل الغريبة.

ويدخل في كتالوج عروض بن داوود الأسبوعية اللحوم البرازيلي، ومنها توب سايد بقري برازيلي مبرد، وشرائح اللحم البقري الرقيقة، والسجق البقري أيضًا وخصومات على أوصال بقري برازيلي، والكفتة البقري، والكباب لحم البقري.

عروض بن داود أجهزة كهربائية

والتخفيضات اليوم تشمل أيضًا الأجهزة الكهربائية، ومنها كينوود محضر الطعام، وسافال مكواة البخار، وإمبيريال غلاية المياه الكهربائية، ولا يفوتك الحصول على قلاية فيليبس الكهربائية، وصانعة القهوة.

كما أن عروض بن داود تخللها عروض على شاشات سمات ال أي دي كيرف من سامسونج، وشاشة ايه تي سسي سمارت أيضًا ال أي دي، ومجموعة من العروض على الإلكترونيات ومنها هواتف سامسونج جالكسي نوت 20 وسامسونج جالكسي ايه 11 أو سامسونج جالكسي ايه 31.