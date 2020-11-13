نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التمويل العقاري المدعوم الذى يصل إلى 7 مليون ريال بموافقة خلال 24 ساعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط التمويل العقاري المدعوم من البنك السعودي للإستثمار، والذى يساعدك فى الحصول على الشقة السكنية أو الفيلا بسرعة فائقة حيث يحصل المتقدم على الموافقة المبدئية على التمويل خلال 24 ساعة فقط وبعد تقديم المستفيد المستندات والأوراق المطلوبة للبنك تتم الموافقة النهائية خلال 12 يوم فقط، ليحصل المتقدم على التمويل العقاري المدعوم سواء كانت من تمويل بيت الأصالة المقدم من بنك الاستثمار أو تمويل الإسكان بالتعاون من صندوق التنمية العقارية من وزارة الإسكان مثل (تمويل الوحدات الجاهزة من وزارة الإسكان، دعم الدفعة الأولى للعسكريين، دعم الدفعة الأولى للمدنيين، التمويل المدعوم والميسر، تمويل البناء الذاتي، تمويل وحدة تحت الإنشاء) حيث يبدأ التمويل من 250 ألف ريال إلى 7 مليون ريال سعودي، لذا نقوم عبر موقعكم ثقفني بشرح العديد عبر الفقرات التالية.

شروط التمويل العقاري المدعوم من البنك السعودي للاستثمار

جاءت شروط التمويل العقاري المدعوم بها التسهيلات والتيسيرات الكثيرة إضافة إلى الإعفاء من سداد قيمة العقار فى حالة حدوث ظروف طارئة إلى أسرة المستفيد كما جاءت أهم الشروط كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم للتمويل سعودي الجنسية سواء كان رجل أو امرأة. يجب أن يكون عمر المتقدم ما بين 20 إلى 70 عام. أن يكون المتقدم متوافق عليه شروط الدعم السكني مدرج فى وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية. أن يكون المتقدم لا يزال على رأس العمل سواء كان يعمل فى أحدي القطاعات الخاصة أو الحكومية أو العسكرية أو شبه الحكومية. ينبغي أن تكون اقل مدة للعمل فى القطاع الحكومي شهر واحد، وأقل مدة للعمل فى القطاع الخاص على الأقل 3 أشهر. يجب أن يكون للمتقدم حساب جارى فى البنك السعودي للاستثمار. يجب أن لا يقل مساحة العقار أو الشقة أو الفيلا عن 80 متر. يتم استقطاع 65% من قيمة الراتب الشهري.

مميزات التمويل العقاري المدعوم من البنك السعودي للاستثمار

كشف البنك السعودي للاستثمار عن أهم المميزات التى يقدمها التمويل العقاري إضافة إلى المميزات الجديدة التى يقدمها فى التمويل الشخصي السريع والذى يميز البنك عن البنوك السعودية الأخري، لذا نجد أهم تلك المميزات كالتالي:

يتوافق التمويل مع الشريعة الإسلامية.

تمويل يبدأ من 250 ألف ريال ويصل إلى 7 مليون ريال سعودي.

سداد فقط 10% للمسكن الأول، 20% للمسكن الثاني.

وثيقة تأمين تكافل مجاني على المسكن ضد الكوارث الطبيعية والحرائق أو العجز لا قدر الله أو الوفاة.

مدة التمويل تصل إلى 25 عام.

المستندات المطلوبة لتمويل البنك السعودي للاستثمار

ملئ نموذج طلب التمويل فى البنك السعودي للاستثمار. تقديم قسيمة الراتب أو مفردات الراتب من جهة العمل موضح فيها الراتب الشهري لآخر ثلاث شهور. تسليم خطاب التعريف من الجهه التى يعمل بها. تقديم صورة من هوية المتقدم بها المهنة وجهة العمل.

حاسبة التمويل العقاري المدعوم

أتاح البنك السعودي للاستثمار التعرف على قيمة التمويل العقاري المدعوم من خلال الدخول إلى حاسبة التمويل العقاري وإضافة بعض البيانات والمعلومات المطلوبة والتى من أهمها الراتب الشهري، مدة التمويل، سعر العقار، الالتزامات الشهرية وبعد تسجيل كافة البيانات ستقوم الحاسبة التقديرية بحساب قيمة التمويل العقاري المدعوم المناسب لك.