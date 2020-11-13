نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البنك السعودي للاستثمار يعلن الإعفاء من سداد القرض الشخصي فى حالتين فقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة البنك السعودي للاستثمار أحد أهم البنوك السعودية التي تقدم تمويلات مختلفة إلى السعوديين وأبناء الخليه العربي وتأتي فى مقدمة تلك التمويلات الشخصية (التمويل الأزرق، تمويل مرابحة الأسهم، تمويل مرابحة السيارات، التمويل الشخصي للمتقاعدين، التمويل الشخصي للمقيمين) والعديد من التمويلات الشخصية والعقارية العديدة، حيث أوضح البنك ضمن المزايا التي يقدمها إعفاء البنك السعودي للاستثمار من سداد القرض الشخصي فى حالتين فقط يجب توافرها فى المواطن المقترض، تضامنا من البنك السعودي فى التيسير على المواطنين والذي نوضحه إليكم عبر موقعكم الإلكتروني ثقفني، كما نقدم المزايا وآلية حساب التمويل ورقم الدعم الفني.

إعفاء البنك السعودي للاستثمار من سداد القرض الشخصي فى حالتين فقط

وضح البنك السعودي للاستثمار بالمملكة العربية السعودية المعايير التي يتم إعفاء المواطنين من سداد القروض الشخصية، وجاء من أهمها أن يكون المواطن المقترض قد إصابة وباء صحي منعه من إستكمال عمله فى الوظيفة التي يتحصل منها على الرزق مثل إصابته بعجز مثلا أو ما شابه ذلك، كما شمل إعفاء البنك السعودي للاستثمار أيضاً أسر المقترض من سداد اي قسط من الأقساط الشهرية فى حالة وفاة المفترض، وجاء ذلك من أهم بنود البنك، والتي يمكنك الحصول من خلاله على تمويل شخصي حسب متطلبات العميل حيث يبدأ التمويل الشخصي من 50 ألف ريال سعودي ويصل إلى 200 ألف ريال للمواطنيين السعوديين ومواطنين الخليج العربي والتي يمكنك الإطلاع عليها عبر شروط البنك السعودي للاستثمار.

مميزات الحصول على التمويل الشخصي من البنك السعودي للاستثمار

يمكنك التمتع بالمزايا الكبيرة التي يقدمها البنك السعودي للاستثمار والتى تأتي فى مقدمتها التالي:

الحصول على التمويل الشخصي بدون الحاجة إلى تحويل الراتب.

بدون الحاجة إلى تحويل الراتب. مدة سداد الأقساط الشهرية تصل إلى أكثر من 5 سنوات.

التمويل الشخصي متوافق مع أحكام ومفاهيم الشريعة الإسلامية.

متوافق مع أحكام ومفاهيم الشريعة الإسلامية. إمكانية الحصول على تمويلات إضافية بشرط أن يكون المقترض قد قام بسداد نسبة من قيمة التمويل الأساسي.

نسبة الرسوم الإدارية لا تتجاوز 1%.

حاسبة تمويل البنك السعودي للاستثمار

أعد البنك السعودي للاستثمار حاسبة لحساب قيمة التمويل بكل سهولة إذا يترتب عليها قياس التخطيط لحياتك بكل سهولة وأمان، كل ما عليك هو الدخول على الموقع الإلكتروني من رابط البنك السعودي للاستثمار ثم إدخال التالي:

عمر المتقدم للحصول على التمويل. الراتب الشهري للمتقدم على التمويل. مدة سداد الأقساط الشهرية للتمويل. قيمة التمويل الذي يرغب فى الحصول عليه. الضغط على كلمة النتيجة.

رقم البنك السعودي للاستثمار (فليكس كول خدمة مركز الإتصال على مدار الساعة)

يمكنك الاتصال والإستفادة بخدمات البنك بكل سهولة ويسر على مدار الساعة عبر التسجيل فى خدمة”فليكس كول” المجانية عبر الإتصال بالرقم التالي (8000124800) كما يمكنكم التواصل من خارج المملكة العربية السعودية عبر الإتصال بالرقم التالي (009660114183100) بالإضافة إلى آلية الإتصال بالرقم التالي (8001248000) ثم إختيار رقم 2 بكل سهولة ويسر.