نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم سعر نوكيا nokia 8.3 5G الجديد بالسعودية ومصر في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركه نوكيا عن إصدارها لهاتف نوكيا nokia 8.3 5G الجديد من نوكيا والتي أعلنت عنه خلال صفحتها علي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث جاء الهاتف بكثير من المميزات التي أعلنت عنها أيضا شركه نوكيا فهاتف نوكيا nokia 8.3 5G الجديد من نوكيا والذي جاء ليشعل المنافسة بين الهواتف التي تم إصدارها جديدا مثل هاتف سامسونج samsung galaxy m21s الذي تم إصدارة أيضا في هذه الأيام، وجاؤ هاتف نوكيا nokia 8.3 5G بمميزات الجديد يعتبر الأهم والأكبر أيضا من ناحيه فئته السعرية لان نوكيا عملت علي تدعيم الهاتف بجميع المميزات الحديثة.

مواصفات نوكيا nokia 8.3 5G

يتميز هاتف نوكيا nokia 8.3 5G الجديد بمواصفات ومميزات تجعله مختلف عن كثير من الهواتف التي إصدارها مؤخرا والتي أيضا أعلنت عنها شركه نوكيا عبر صفحتها عبر مواقع التواصل، وهذه المميزات تتلخص في الأتي:

أبعاد الهاتف 171.90*78.56*8.99 ملي مع وزن يصل 220 جرام.

يتميز الهاتف بظهر زجاي مه فريم معدني.

الهاتف يدهم شريحتين من نوع نانو.

الهاتف يدعم شبكات اتصال حتي الجيل الرابع.

شاشه الهاتف تتميز بوجود ثقب وهي من نوع puredisplay من فئه ips lcd وتأتي بمساحه 6.81 انش حيث تدعم الشاشة جوده fhd بدقه 1080*2400 بكسل بمعدل كثافه 386 بكسل وتأتي الشاشة بأبعاد 20:9 لعرض محتويات اكبر من الهاتف.

ذاكره الهاتف 128 جيجا مع وجود 8 جيجا ذاكره عشوائية.

الهاتف يدعم مكان كارت ميموري يصل 512 جيجا لزيادة المساحة.

الهاتف يدعم معالج من نوع snapdragon 765g بتكنولوجيا ال7 نانو كما في هاتف آوبو oppo A73 الجديد من آوبو ويدعم الهاتف معالج وسومي من نوع adreno620.

الهاتف يدعم ميكروفون ثانوي لعزل الصوت عن الضوضاء كما في هاتف هواوي huawei y9a.

الكاميرا الخلفية للهاتف تتميز بوجود اربع كاميرات بارزين عن ظهر الهاتف تتميز الأولي بدقه 64 ميجا والثانية 12 ميجا بكسل والثالثة بدقه 2 ميجا بكسل والرابعة بدقه 2 ميجا بكسل.

الكاميرا الأمامية تتميز بدقه 24 ميجا بكسل.

الهاتف يدعم بصمه الأصبغ في زر البوار.

البطارية تأتي بسعة 4500 ملي أمبير مع شاحن بقوه 18 وآت.

الهاتف يدعم اند رويد 10.

يتوافر الهاتف بلون جديد من إصدار نوكيا ويسمي باليل القطبي.

كم سعر نوكيا nokia 8.3 5G

أعلنت شركه نوكيا عن إصدارها الجديد من هاتف نوكيا nokia 8.3 5G والتي أعلنت عنها شركه نوكيا بسعر 680 دولار ما يعادل بالسعودي 2335 ريال سعودي وبالصري 10500 جنيه.