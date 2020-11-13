نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم الصندوق العقاري الموحد وأبرز المشروعات السكنية التابعة للصندوق العقاري في المقال التالي

عمر شويل - جدة رقم الصندوق العقاري الموحد في هذه الأيام يبحث العديد من المواطنين السعوديين عن طريقة بسيطة تساعدهم في أن يحصلوا على كافة المعلومات للقروض العقارية وجيع الطلبات والتحصيلات ومتابعة جميع المعاملات الواردة بشكل إلكتروني، لذا فنحن اهتمينا من خلال مقالن هذا أن نوضح لكم في هذا المقال رقم صندوق التنمية العقاري الموحد من أجل الاستفسار عن جميع البيانات التي تتعلق بالخدمات المقدمة من الصندوق.

رقم الصندوق العقاري الموحد

العربية السعودية تهتم دائماً أن توفر كافة سبل الراحة للمواطنين حرصت على أن تساعدهم في أن يحصلون على جميع المعلومات طرح صندوق التنمية العقارية رقم خدمة موحد للصندوق العقاري، حيث يستطيع عن طريق الرقم الموحد الاستفسار عن الخدمات المتعددة ومن بينها خدمات القروض العقارية، وأعلن مدير عام صندوق التنمية العقارية أنه من الممكن الاستفادة من خلال خدمة الرقم الموحد للصندوق العقاري من خلال الاتصال على 199088.

أهم الخدمات المقدمة من خلال صندوق التنمية العقاري

حرص صندوق التنمية العقاري بأن يوفر الكثير من الخدمات لجميع المواطنين المقيمين بداخل المملكة العربية السعودية، والخدمات تتمثل في التالي:

اهتم صندوق التنمية العقاري بتقديم الكثير من قروض الاستثمار دون أي فوائد للمواطنين المقيمين بالمملكة، وهذا تحفيزاً منها على إنشاء مجمعات استثمارية، تشمل وحدات سكنية كثيرة، كما أن ذلك القروض تغطي أكثر من 50% من تكلفة البناء، وبحد أقصى عشرة ملايين ريال سعودي.

يعطي صندوق التنمية العقاري الكثير من القروض الخاصة المتنوعة طويلة المدى دون أخذ أي فائدة ، حتى تقدم لهم المساعدة ليستطيعوا انشاء وحدات سكنية يتم تسديدها على 25 عام.

أبرز المشروعات السكنية التابعة للصندوق العقاري

قد صدر قرار من قبل مجلس الوزراء برقم 130 في تاريخ 28/7/ 1409 هجرياً، وأكد به توزيع كافة وحدات مشاريع الإسكان التي قامت بإنشائها وزارة الأشغال العامة والإسكان في السابق.