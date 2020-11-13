نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط فتح سجل تجاري للنساء 1442 السعودية رابط الخدمات الإلكترونية وزارة التجارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط فتح سجل تجاري للنساء 1442 في المملكة العربية السعودية محل بحث من الرجال حول ما هي شروط فتح سجل تجاري باسم زوجتي، وكذلك فتح سجل تجاري للرجال، حيث لا تسمح قوانين العمل بالمملكة العربية السعودية إلى الازدواجية في العمل، ولذلك يلجأ بعض المواطنين أو المُقيمين بالمملكة إلى تسجيل المؤسسة التجارية باسم زوجاتهن، وهنا يجب على الزوجة استخراج سجل تجاري خاص بها، وقد وفرت وزارة التجارة والاستثمار السعودية إمكانية الحصول على سجل تجاري بطريقة سهلة جداً لجميع النساء السعوديات بهدف تسهيل إنشاء المشاريع النسائية بالمملكة.

شروط فتح سجل تجاري للنساء

عبر موقع وزارة التجارة السعودية، يتم الدخول على الخدمات الإلكترونية وما بها من خدمات عديدة، ولابد من توافر الشروط اللازمة لفتح سجل تجاري خاص بالنساء، وهي ذاتها نفس الشروط والأوراق المطلوبة لإصدار سجل تجاري للرجال بالمملكة، ومن هذه الشروط:

ألا يقل عمر المتقدمة عن 18 عام

وألا تكون موظفة حكومية

وألا يقل رأس مالها عن 5000 ريال سعودي

وأن تكون مشتركة في خدمة أبشر

بالإضافة إلى قيام الزوج بالتوجه إلى فرع وزارة الاستثمار التابع له لعمل توكيل لزوجته، والذي بموجبه تستطيع الزوجة إدارة المؤسسة التجارية بدلاً منه.

التسجيل في موقع وزارة التجارة السعودية

يجب الدخول إلى الموقع الرئيسي الخاص بوزارة الاستثمار عبر رابط نظام الدخول لوزارة التجارة، والذي يتطلب تسجيل الدخول بكتابة رقم الهوية، وكلمة المرور، ثم الرمز بالصورة، ويليه الضغط على دخول، كما يتضمن تسجيل جديد في حالة عدم سابقة التسجيل أو الدخول على رابط منصة النفاذ الموحد وتعبئة بيانات الدخول في منصة ابشر الخدمات.

خطوات إصدار سجل تجاري للنساء بالمملكة

عليك تسجيل الدخول للموقع عن طريق إدخال اسم المستخدم، والرقم السري.

ثم اضغط على خيار إصدار سجل تجاري.

ستلاحظ ظهور ثلاث خيارات للاسم التجاري مثل (اسم محجوز– اسم قائم – اسم شخصي)، وهنا عليك الاختيار حسب حالة المواطنة.

ثم اختيار النشاط (المستوى الأول، المستوى الثاني، المستوى الثالث).

يجب اختيار نشاط واحد فقط في المستوى الأول والمستوى الثاني، ويُمكن اختيار أكثر من نشاط في المستوى الثالث.

بعد ذلك قم باختيار عدد سنوات السجل التجاري، وتتراوح من سنة إلى خمس سنوات، وذلك حسب الرغبة.

بإدخال البيانات المطلوبة مثل السنة المالية ورأس المال وعنوان المنشأة.

ثم اضغط على زر إرسال الطلب.

في النهاية، قم بسداد الفاتورة، وطباعة السجل التجاري.

من ضمن الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر موقع وزارة التجارة السعودية، تأتي خدمة الحصول على مستخرج من السجل التجاري، والذي يتم بخطوات سهلة وبسيطة بعد الدخول على نظام الدخول الموحد أو عبر منصة النفاذ الموحد، ويجب عليك معرفة شروط فتح سجل تجاري للنساء وكيفية السداد وطلب المستخرج إلكترونياً.