رابط الاستعلام عن الأقساط المتبقية من بنك التسليف برقم الهوية 2020

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عمر شويل - جدة الأقساط المتبقية من بنك التسليف تكثر التساؤلات من قبل المتقدمين قروض بنك التسليف فيما يتعلق كيفية الاستعلام عن الأقساط المتبقية بنك التسليف، حيث أن قد جاءت مبادرة الملك سلمان لكي تدعم المواطن السعودي من أجل مكافحة فيرس كورونا والظروف التي تمر بها بلاد العالم وفرض حظر التجوال في الكثير من مناطق المملكة، من أجل محاولة عدم تفشي المرض، وقد أصدر الملك قرار بتأجيل سداد أقساط القروض المالية للمواطنين بالمملكة لمدة ستة أشهر، وإعفاء بعض المواطنين من القيام بسداد باقي الأقساط المتبقية المتعلقة ببنك التسليف والتنمية الاجتماعية. كيفية الاستعلام عن الأقساط المتبقية بنك التسليف يتم الدخول لموقع بنك التنمية الاجتماعية أو بنك التسليف .

. بعد أن يتم الدخول للرابط سوف تجد مربع يضاف به رقم الهوية الخاص بك، وإضافة كلمة السر لخدمة حساب بنك التسليف.

نقوم بإضافة البيانات ونقوم بالضغط على تسجيل الدخول وسوف تنتقل لاختيار القرض.

بعد أن نختار القرض المطلوب مشاهدة الأقساط المتبقية له، وسوف تجد معلومات مختلفة من القروض من بينها الأقساط المتبقية.

له، وسوف تجد معلومات مختلفة من القروض من بينها الأقساط المتبقية. بإمكانك القيام بطباعة ومشاهدة كافة تفاصيل القرض بصفة عامة من خلال الانتقال لعلامة التبويب وسوف تظهر لك الأقساط المتبقية. طريقة إسقاط الأقساط المتبقية لبنك التنمية الاجتماعية بعد القيام بتسجيل الدخول على حساب بنك التنمية الاجتماعية .

. نختار اعفاء من الأقساط أو القيام بطلب اعفاء القرض.

سوف يظهر أمامك نموذج لمليء جميع البيانات الخاصة به.

يتم طباعته وإرسال مع الأوراق المرغوب به والمدون لديون الملكي.

من ثم نقوم بإرسال تفيد بأنه سوف يتم استلام الطلب والقيام بمراجعته.

من ثم يتم التواصل مع المتقدم برسالة، أو عن طريق الدخول للاستعلام عن اعفاء بنك التسليف من جديد. ما هي خدمات بنك التسليف للاستعلامات مساعدة من إدارة بنك التسليف على كافة المواطنين السعوديين الذين يريدون بالاستعلام عن أمور عديدة ومختلفة لها علاقة بكافة خدمات البنك المتنوعة.

حرصت على أن توفر لكافة الاستعلامات المتعلقة بالبنك والتي من بينها الاستفسار عن الأقساط المتبقية لبوابة الخدمات الإلكترونية.

توفر على المواطن السعودي الكثير من المتاعب للتوجه للبنك وعلى أن ينتظر دوره، وتعطيل مصالحهم، وفقدان العديد من الوقت خلال الانتظار.

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