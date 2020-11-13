نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيئة تنظيم الكهرباء ترد على أهم التساؤلات حول خدمات الكهرباء في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث العديد من المواطنين بشكل مستمر حول خدمات الكهرباء للوصول إلى الخدمة الميسرة السهلة دون حدوث حالة الانقطاع، وقد شهدت الصفحة الرسمية لهيئة تنظيم الكهرباء عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” العديد من التساؤلات والاستفسارات عن خدمة الكهرباء وسبب قطع الكهرباء في بعض أرجاء المملكة العربية السعودية، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض نبذة عن خطط الهيئة لخدمات الكهرباء بهدف الارتقاء وتحسين الجودة، وذلك نوع من خطط الاستراتيجية رؤية المملكة في 2030.

هيئة تنظيم الكهرباء:

تعد هيئة تنظيم الكهرباء من أهم وأكبر الهيئات في المملكة العربية السعودية التي تقدم خدمات للمواطنين في المملكة، حيث يتم من خلالها تقديم الشكوى في حالة وجود شكاوى لدى أحد المواطنين، فهي تهدف إلى ضمان خدمات الكهرباء وتبريد المناطق وخدمات المياه والصرف الصحي التي يتم تقديمها للشخص المستهلك في المملكة وذلك بأعلى جودة وبأسعار عادلة.

ومن الجدير بالذكر أن هيئة تنظيم الكهرباء قامت بإطلاق حملتها الإعلامية تحت شعار تعويضك مضمون، حيث تهدف هذه الحملة إلى تعزيز رفع وعي الشخص المستهلك للكهرباء، وذلك من خلال نشر رسائل متنوعة لزيادة الوعي وإبراز حقوقهم لدى مقدم الخدمة، حيث يمكن للمستهلك تقديم شكواه ويتم السعي على حلها خلال فترة بسيطة، وفي حالة الاتصال بالشركة يتم التواصل على هذه الأرقام 8001259000.

هيئة تنظيم الكهرباء ترد على كافة التساؤلات:

استقبلت الصفحة الرسمية لهيئة تنظيم الكهرباء العديد من التساؤلات من خلال موقع التواصل الاجتماعي، وكان رد الشركة على كافة التساؤل ضرورة التواصل مع رابط الصفحة الرسمية من خلال خدمة تقديم الشكوى، وذلك لحل مشاكل كافة الأشخاص المستهلكين، بالإضافة إلى أن الشركة أعلنت عن إطلاق الخدمة الكهربائية للمبنى بعد اكتمال التمديدات الخارجية دون اشتراط أي شهادة.

إيصال الخدمة الكهربائية بشكل مؤقت بعداد أو بدون عداد:

أعلنت هيئة تنظيم الكهرباء منذ قليل عن إيصال الخدمة الكهربائية بعداد أو بدون عداد لفترة محددة، وذلك لأجل المناسبات أو المهرجانات الموسمية وما شابهها متى ما توفرت الموارد اللازمة لدى مقدم الخدمة وذلك بمقابل إيصال وفقاً لقيمة محددة، وفي حالة رغبة المستهلك من الاستعلام يرجى زيارة الرابط الرسمي.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء:

يمكن للشخص المستهلك أن يقوم بالاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال إدخال رقم العداد أو رقم الحساب بعد الدخول على الرابط الرسمي للشركة السعودية للكهرباء، وفي حالة أنه تم امتناع المستهلك عن الدفع لمدة شهرين متتالين يتم فصل الخدمة عنه.