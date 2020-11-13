نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة مبات 1442 رابط Mabaat تأجير الوحدات السكنية في السعودية إلكترونياً في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة مبات 1442 Mabaat الإلكترونية هي منصة تأجير الوحدات السكنية في السعودية والتي أطلقتها شركة مابات من أجل إدارة العقارات ومقرها بمدينة جدة، حيث يتم بسهولة من خلالها تأجير الوحدات السكنية نيابة عن مالكيها، وهذا الخبر وفق موقع “شورت تيرم رينتالز” بأن منصة مابات حصلت بشكل رسمي على ترخيص من وزارة السياحة، لتصبح المنصة المختصة في تأجير الوحدات السكنية في المملكة، وإليكم في موقع ثقفني بيان كامل لتفاصيل هذا الخبر.

منصة مبات 1442

هناك الكثير من الخدمات الإلكترونية التي تهم المواطنين بالمملكة بشأن السكنى، وفق موقع وزارة الإسكان السعودي، لذلك قدمنا لكم كيفية التسجيل في منصة سكني، وكذلك الدخول على تطبيق سكني للحصول على رخص البناء إلكترونياً، وبيان الأراضي السكنية المجانية، وكيفية التقديم للحصول عليها داخل المملكة في أنحاء الدولة، وينضم إلى خدمات السكني في المملكة منصة مابات 1442 لتأجير الوحدات السكنية إلكترونياً، حيث تم إنشاء هذه المنصة عام 2019 وأصبحت أكبر منصة لتأجير الوحدات السكنية.

مميزات منصة مبابات 1442

من خلال متابعة خبر تأجير الوحدات السكنية في السعودية عبر منصة شركة مابات لإدارة العقارات، نجد الكثير من المزايا فهي تقدم الوحدات السكنية المتاحة للتأجير أمام الباحث، وتتضمن كذلك بيان الأسعار ومواقع تلك الوحدات، حيث تقدم منصة تأجير الوحدات السكنية الشفافية الكاملة لوصول أصحاب العقارات للدخول على الموقع الإلكتروني وتأكيد تسجيل الوصول والمغادرة والصيانة العامة للممتلكات.

منصة Mabaat

إن شركة مابات تهتم بالوصول إلى رؤية 2030 بالمملكة من خلال الاهتمام على تنفيذ الخطة الوطنية بتطوير قطاع السياحة، وتوفر الشركة:

خدمات أساسية تستهدف بها أصحاب العقارات من خلال تمكينهم من إدارة عقاراتهم بأفضل الحلول الحديثة واستخدام الخدمات الرقمية.

وكذلك خدمات للزوار والباحثين من أجل إيجاد وحدات سكنية قصيرة الأجل، والتي تكون راقية فئة الخمس نجوم.

منصة إيجار بوابة سكني

ومن خلال الدخول على منصة إيجار وزارة الإسكان من الرابط السابق،وهي شبكة إلكترونية تعمل على تنظيم الإيجار العقاري في المملكة العربية السعودية، مع حفظ الحقوق القانونية لكل من المؤجر والمستأجر والوسيط التأجيري، من خلال حلول إلكترونية وضعت بالمنصة لتسهيل التعامل والوصول إلى التوازن في قطاع الإسكان