نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة مدرستي ومشاركة إثراء مسابقة مدرستي الذي أطلقته وزارة التعليم السعودية لتعزيز التعليم عن بعد في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة مدرسي ومشاركة إثراء مسابقة مدرستي: أطلقت وزارة التعليم السعودية مسابقة لإثراء المحتوى التعليمي عن بعد، حيث أطلقت عليها الوزارة اسم مسابقة مدرستي، ومن مميزات هذه المسابقة هي إثراء وتعزيز التعليم الالكتروني ، والذي تم في هذا العام الدراسي المختلف بالمملكة العربية السعودية، حيث كانت هذه المسابقة تتضمن ثلاث مجالات تعليمية وثقافية معاً، حيث يقوم جميع منسوبي التعليم والمهتمين بالتعليم عن بعد في المشاركة في هذه المسابقة، سواء كان ببث فيديوهات إثراءية قصيرة، أو صور مرئية ومسموعة لتعزيز للتعليم عن بعد، وبالفعل شارك العديد في المشاركة في مسابقة مدرستي بالسعودية.

منصة مدستي وتعزيز التعليم عن بعد من خلال مسابقة مدرستي ومجالات المسابقة بالسعوديه

مسابقة مدرستي تم إطلاقها لتعزيز المحتوى التعليمي عن بعد في ثلاث مجالات، يشارك فيها جميع منسوبي التعليم، لنشر هذه المحتويات على مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها، حيث تبث من خلال هذه المسابقة الكثير من الفيديوهات الذي شارك فيها الكبير والصغير، حتى أطفال الروضة شاركوا في مسابقة مدرستي، حيث أن منصة مدرستي أول منصة الكتروني رقمية تعليمية ساعدت الطلاب في هذا العام على استكمال تعليمهم وسنواتهم الدراسية بدون قلق أو تعطيل الدراسة بأي سبب من الأسباب، فكان من الواجب من ناحية وزارة التعليم عمل مسابقة مفيدة ليتم نشر هذا المحتوى التعليمي الرائع الذي تم هذا العام، ومجالات مسابقة مدرستي الذي يتم نشر المحتويات فيها هي: مجال التعليم، ومجال الإعلام والتثقيف، ومجال التدريب.

منصة مدرستي ومسابقة مدرستي والهدف من المسابقة والمشاركون فيها

أن تعزز المسابقة أهمية التعليم عن بعد بالمملكة العربية السعودية

الإثراء لبعض المحتوى الرقمي لنقل بعض التجارب المميزة من خلال التعليم عن بعد.

تعزيز المشاركة المجتمعية، وذلك لظهور الدور الذي تقوم به الأسرة وأولياء الأمور.

المشاركون في المسابقة وهم:

الطلاب والطالبات. المهتمون بالتعليم الالكتروني. الأسرة وأولياء الأمور. جميع منسوبي التعليم. المهتمين بالإعلام.

مسابقة مدرستي وبعض من المحتويات المقدمة في المسابقة من الطلاب ومنسوبي التعليم بالمملكة وأنواع المنتجات المقدمة

يتم بث محتوى مسابقة مدرستي في أكثر من منتج، فيمكن للجميع عمل محتوى عبارة عن مستند عرض تشعبي، أو عمل مسموع فقط، أو عمل مرئي، أو عمل إنفو جرافيك، أو موشن جرافيك، أو رسالة بها تأثير إيجابي للأشخاص، أو تحقيق صحفي، وسنرى بعض الفيديوهات والموشن جرافيك المقدمة لبعض الطلاب ومنسوبي التعليم:

فيديو لطفل من أطفال الروضه، يشرح فيه استفادته من التعليم عن بعد.

فيديو من منسوبي التعليم والطالب يشرح فيه بعض من تشكيلات اللغة العربية الفصحى، ويشرح فيه فائدة السكون والحرف الساكن، وهذا من بعض فوائد التعليم عن بعد وعرض محتوى مرئي مسموع.

فيديو يشرح فيه فوائد التعليم عن بعد، وكيفية تنظيم الوقت، وفائدته في عدم ازدحام الطرق، والبعد عن العدوى، وإمكانية إعادة الدرس أكثر من مرة متى شاء.

فيديو يشرح فيه أهمية التعليم عن بعد من خلال منصة مدرستي في تربية الأبناء، مع عرض مقطع صغير من سورة العلق في بداية الفيديو.

فيديو لطفل يشرح فيه تجربته من خلال التعليم عن بعد في منصة مدرستي.