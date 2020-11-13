نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم سعر samsung galaxy note 20 الجديد من سامسونج والمقاوم للماء في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركه سامسونج عن هاتفها الجديد سامسونج samsung galaxy note 20 والتي أعلنت عنه من خلال صفحتها علي مواقع التواصل الاجتماعي والذي أثار الجدل للميزاته العديدة الموجودة فيه، ويمكنكم أيضا الحصول علي سامسونج samsung galaxy s20 fe والحصول علي افضل العروض عليه من شركه سامسونج، فجاء الهاتف ليجمع بين فئه أل ق التي تدعم القلم والتي عملت عليه شركه سامسونج وعلي تدعيم الهاتف بالمميزات والمواصفات التي تجعله مختلف عن باقي الهواتف الأخري.

مواصفات سامسونج samsung galaxy note 20

أعلنت شركه سامسونج عن هاتفها الجديد سامسونج samsung galaxy note 20 والتي أعلنت عن مميزاته عبر مواقع التواصل الأتي وهي ملخصه في الأتي:

أبعاد الهاتف 161.6*75.2*8.3 ملي ويزن 192 جرام.

الهاتف يدعم مكان لشريحتين نانو.

الهاتف يدعم شبكه حتي الجيل الرابع.

الهاتف مقاوم للغبار والماء حتي متر ونصف لمده 30 دقيقه.

الهاتف يدعم القلم الذي يعمل عن طريق البلوتوث والمستخدم أيضا دون اللمس بخاصيه air acthions والتي يستخدم عن طريق حركات هوائيه والقلم مصنوع أيضا من المعدن.

خامات الهاتف من البلاستيك مع إطار من المعدن.

شاشه الهاتف مدعومه بثقب والتي تسميها سامسونج infinity o من نوع super amoled plus وتأتي بمساحه 6.7 انش بجوده 2400*1080 fhd وتدعم خاصيه always on display لعرض الإشعارات.

ذاكره الهاتف 256 جيجا مع 8 جيجا ذاكره عشوائية.

الهاتف يدعم معالج من نوع exynos 990 بتكنولوجيا 7 نانو ومعالج رسومي من نوع mali-g77 mp11.

الكاميرا الخلفية للهاتف تتميز بوجود ثلاث كاميرات الأولي بدقه 12 ميجا والثانية بدقه 64 ميجا والثالثة بدقه 12 ميجا بكسل والخاصة بالتصوير الواسع مع فلاش ليد.

الكاميرا الأمامية بدقه 10 ميجا بكسل.

الهاتف يدعم ميكروفون ثانوي خاص بعزل الصوت عن الضوضاء أثناء استخدام الهاتف مثل هاتف هواوي huawei y9a.

سماعه الهاتف الخارجية بصوت استريو لتقديم صوت افضل.

الهاتف يدعم بصمه الإصبع في الشاشة وخاصيه بصمه الوجه.

الهاتف يدعم نظام تشغيل اند رويد 10.

بطاريه الهاتف تتميز بسعة 4300 مللي أمبير مع شاحن بقوه 25 وآت.

ألوان الهاتف اللون البرونزي والأخضر والرمادي.

سعر سامسونج samsung galaxy note 20

أعلنت شركه سامسونج عن هاتفها سامسونج samsung galaxy note 20 وسعره 965 دولار ما يقارب بالسعودي 3340 ريال وما يقارب بالمصري 15000 جنيه، كما يمكنك معرفه سعر سامسونج samsung galaxy m21s.