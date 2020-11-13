نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي بدون تحويل راتب بنك الجزيرة | حاسبة التمويل الشخصي بنك الجزيرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة رغم أهمية الخدمات التي تقدمها البنوك للعملاء، لكن يظل على رأسها إن لم يكن أهمها، تسهيل القروض، فيما يمكن إجراء تمويل شخصي بدون تحويل راتب بنك الجزيرة في المملكة العربية السعودية، بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني للمصرف على الإنترنت أو من خلال الاتصال على خدمة العملاء عبر الهاتف الجوال، أو زيارة أحد فروع البنك، فيما يكون هذا القرض متوافق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، إضافة إلى توفير تأمين تكافلي مجاني لتغطية القيمة المتبقية من القرض، سيما في حالة وفاة، أو التعرض لحادثة تؤدي إلى عجز كلي، لا يستطيع معه العميل سداد باقي الأقساط.

ويقدم BANK ALJAZIRA خدماته للمواطنين والمقيمين في المملكة، منذ نحو 45 عامًا، إذ تأسس في عام 1975م، بموجب مرسوم ملكي، ليبدأ نشاطه الفعلي في أكتوبر من العام التالي 1976م، عقب استحواذه على فروع بنك باكستان الوطني في السعودية، فيما تتميز معاملاته بالمرجعية الإسلامية، سواء الخدمات أو التمويلات المختلفة، وفي الوقت نفسه يعزز من التعامل بالطرق الإلكترونية، مواكبة للتطور العالمي الذي دخلت السعودية في بوتقته من سنوات، للتيسير على الجماهير.

تمويل شخصي بدون تحويل راتب بنك الجزيرة

وننشر عبر موقعنا، كيفية الحصول على تمويل شخصي بدون تحويل راتب بنك الجزيرة 1442هـ، خدمة للمواطنين والمقيمين في المملكة، وذلك باتباع الخطوات الآتية:-

في البداية، يجب الولوج إلى رابط الخدمة عبر موقع المصرف على شبكة الإنترنت.

ثم نكتب الاسم، واسم العائلة.

بعد ذلك ندخل البريد الإلكتروني.

وفي الخطوة التالية، ندخل رقم الهاتف الجوال.

يلي ذلك، اختيار المدينة التي نسكن فيها في المملكة العربية السعودية.

كما نختار من خانة الوظيفة “موظف أم رب عمل” حسب حالة العميل الوظيفية.

علينا بعد ذلك إدخال الراتب الشهري.

فيما يجب إدخال أية ملاحظات أو استفسارات في الخانة المخصصة لذلك.

ننقر أيضًا على “أنا لست روبوت”.

أخيرًا، النقر على إرسال.

فيما يمكن التواصل مع خدمة عملاء البنك من خلال الرقم (9999 244 800).

شروط الحصول على قرض من BANK ALJAZIRA

فيما يضع بنك ALJAZIRA عددًا من الشروط التي يجب أن يستوفيها العميل للحصول تمويل بدون تحويل راتب بنك الجزيرة، وهي على النحو الآتي:-

يشترط ألا يقل الراتب الشهري للعميل عن 10 آلاف ريال سعودي.

كما يجب عمل سجل ائتماني جيد بطلب القرض.

بالنسبة لعُمر المتقدم يجب ألا يقل عن 35 عامًا ولا يزيد على 55 عامًا.

أما بالنسبة لفترة الخدمة في العمل، فيجب ألا تقل عن سنتين.

حاسبة التمويل الشخصي بنك الجزيرة

يمكنك معرفة قيمة التمويل المقدم من البنك من خلال استخدام حاسبة التمويل الشخصي بنك الجزيرة أو من خلال قم الهاتف: 8888 609 12 966+.