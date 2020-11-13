نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التسجيل بموقع الوليد بن طلال للفوز بالسكن والسيارة داخل المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية التسجيل بموقع الوليد بن طلال للفوز بالسكن والسيارة داخل المملكة العربية السعودية ، قد يبحث الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية عن كيفية التسجيل بموقع الوليد بن طلال للمساعدات الخيرية ، لأن من المعروف أن المؤسسة الوليد تسعي دائماً إلى تقديم المساعدات للمواطنين والمواطنات الذين يعانون من مشاكل مادية واجتماعية لكي يعيشون حياة كريمة ويرفع المستوى المادي لهم والآن سوف نقدم لكم كيفية التسجيل على موقع الوليد لن طلال المساعدات الخيرية .

رابط التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال للمساعدات الخيرية

أولاً نقوم بتسجيل الدخول على موقع مؤسسة الوليد للمساعدات الخيرية كما أن هذا الموقع متاح لكل من يرغب في تسجيل الدخول به .

كما أن هذا الموقع متاح لكل من يرغب في تسجيل الدخول به . نقوم بالضغط على كلمة جديد بعد الدخول في موقع الوليد بن طلال .

بعد ذلك ندخل كافة البيانات المطلوبة للتسجيل في دخول الموقع وهى الاسم رباعي والبريد الإلكتروني الخاص بالمتقدم ورقم الهاتف الخاص بالشخص المتقدم .

بعد ذلك يقوم الشخص المتقدم بإدخال رقم الهوية الخاص به .

ويجب على المتقدم تسجيل الحساب الخاص به على تويتر .

بعد التأكد من كافة البيانات وصحتها نضغط على كلمة تسجيل البيانات ثم بعد ذلك ننظر الرد من المؤسسة .

في كل شهر سوف يتم الإعلان عن أسماء الفائزين بالمساعدة على حساب تويتر الشخصي للأمير الوليد بن طلال ، كما يتم الاتصال بالمتقدم شخصياً وإبلاغه بقبوله في المساعدة وإعطاء الوحدة السكنية أو السيارة .