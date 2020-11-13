نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطبيق مصرف الراجحي الجديد للموبايل للتمتع بالتمويلات الشخصية والعقارية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطبيق مصرف الراجحي الجديد للموبايل الذى يبحث عنه الكثيرين من المملكة العربية السعودية من أجل سهولة الاستخدام والتمتع بالعديد من المزايا والخدمات التى يقدمها مصرف الراجحي، والتى تأتي فى مقدمتها التمويلات الشخصية بدون تحويل الراتب إضافة إلى التمويلات العقارية، وتمويل السيارات والعديد من التمويلات الأخري، والتى نقدمها إليكم عبر موقعكم الإلكتروني ثقفني.

تطبيق مصرف الراجحي الجديد

تم إنطلاق تطبيق الراجحي موبيل منذ فترة قليلة وذلك بعد إعلان مصرف الراجحي بعدم الإعتماد على التطبيق الإلكتروني القديم، نظراً لضخ العديد من الخدمات والمزايا الجديدة فى تطبيق الراجحي موبيل الحديث التى يتوافق مع الهواتف الذكية التى تعمل بنظام الأندرويد والأجهزة المحمولة التى تعمل بنظام ISO للآيفون، كما يمكنك يتمكن المستفيدين من الخدمات الجديدة التى يتم توافرها عبر هذا التطبيق الإلكتروني الخاص لمصرف الراجحي عبر إتباع عدة خطوات بسيطة وسهلة الاستخدام.

رابط تطبيق الراجحي موبيل الجديد

بعد الإعلان رسمياً عن نزول تطبيق الراجحي موبيل الجديد تتزايد عمليات البحث على موقع جوجل على رابط التطبيق الجديد الراجحي موبيل ، فيما يجب على المواطنين بعد القيام بتحميل التطبيق القيام فتح حساب فى مصرف الراجحي، حيث يمكنك تحميل بكل سهولة من خلال التالي:

مميزات تطبيق الراجحي موبيل الجديد

يتميز تطبيق الراجحي موبيل الجديد بسرعة فائقة فى الاستخدام بالإضافة إلى التصميم الخرافي الجذاب، وإمكانية إنجاز التمويلات الشخصية والعقارية بكل سهولة ويسر، كما يقدم التطبيق الإلكتروني الجديد اشعارات مستمرة إلى العملاء باحدث المعلومات والخدمات الجديدة.

تمويلات مصرف الراجحي

تتعدد تمويلات مصرف الراجحي التى تكون بدون تحويل الراتب والتى تأتى فى مقدمتها التالي: