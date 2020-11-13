معالي رئيس جامعة الملك فيصل يزور مركز النخيل والتمور بالأحساء

الأحساء – جاسم العبود

ضمن إطار التعاون المشترك بين جامعة الملك فيصل ومركز النخيل والتمور بالأحساء، زار وفد من الجامعة يتقدمهم معالي رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور “محمد بن عبدالعزيز العوهلي” مركز النخيل والتمور بالأحساء، وذلك صباح أمس الخميس الموافق الثاني عشر من شهر نوفمبر 2020، وكان في استقبالهم مدير المركز المهندس “خالد بن سعد الحسيني” ..

معالي رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي والوفد المرافق له، اطلعوا خلال الزيارة على مرافق مركز النخيل والتمور، ومنجزاته، وتطلعاته المستقبلية ..

كما بحث الطرفان خلال الزيارة العديد من الأبحاث المشتركة، وسبل التعاون الممكنة بين الطرفين بما يخدم المصلحة العليا للوطن والمواطنين ..

وأكد معاليه على أهمية هذه الزيارة لتعزيز الشراكة والتعاون المشترك بين الجامعة ومركز النخيل والتمور في إطار هوية الجامعة المؤسسية، ومساهمتها الوطنية في تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية ..

مدير عام مركز النخيل والتمور المهندس “خالد بن سعد الحسيني” الذي رحب بوفد جامعة الملك فيصل، عبر عن سعادته بهذه الزيارة التي تصب في المصلحة العليا للوطن والمواطنين، وقدم عرضاً مرئياً عن المركز وما يحتويه من أبحاث وابتكارات في مجال النخيل والتمور، وشرحاً تفصيلياً عن خطط المركز المستقبلية، مبينناً خلاله الجوانب التطويرية التي تمت، وأنشطة المركز والخدمات التي يقدمها للمزارعين ..

الوفد الذي يتقدمه معالي رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، والمكون من ووكيل الجامعة الدكتور حسن الهجهوج وسعادة عميد كلية الزراعة الدكتور أحمد السقوفي وسعادة مدير مركز التميز البحثي للنخيل الدكتور ناشي القحطاني أبدئ إعجابه بما يحتويه المركز من أبحاث ومختبرات متطورة تدار بكفاءات وطنية مؤهلة ..

وفي ختام الزيارة، شكر المدير العام لمركز النخيل والتمور المهندس “الحسيني” معالي رئيس الجامعة والوفد المرافق على قبوله الدعوة وزيارة المركز، وقدم لهم بعض منتجات المركز ودرع تذكاري، وبعدها أخذت الصور التذكارية ..