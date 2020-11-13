نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي قيمة قرض الجسر الذي يمنحه بنك الراجحي وشروط الحصول على القرض في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك الكثير من الأشخاص الذين يعانون من تراكم ديون وأقساط القروض، ويبحثون عن أفضل طريقة لتسديد هذه الأقساط، للتخلص من هذا العبء، لذلك قام بنك الراجحي بتقديم قرض الجسر الذي أصبح الحل الأمثل والوحيد للتخلص من هذه الأقساط المتراكمة، ولكن هناك أكثر من رأى للمشايخ والعلماء حول قرض الجسر، وجواز الحصول عليه من عدمه، ولم يكن هناك رأي ثابت وصحيح حول ذلك الأمر، ولهذا سوف نتحدث من خلال هذا المقال التالي عن كم يعطي بنك الراجحي قرض الجسر، وما هي شروط الحصول على القرض.

الحصول على قرض الجسر والمستندات الواجب توافرها:

يجب تحضير كافة الأوراق المطلوبة من مستندات وخلافها للحصول على قرض الجسر من بنك الراجحي بالمملكة العربية السعودية، ومن أهم هذه الأوراق الاتى:

أن يكون لدى المتقدم ما يؤكد احتياجه لقرض الجسر.

كما يجب أن يتم تحويل قيمة الراتب إلى البنك مباشرةً ويتم تقديم ما يثبت ذلك.

كما يجب أن يكون خطاب التعريف مختوم من المدير الخاص بجهة العمل التي يعمل بها المتقدم.

كما يجب يتم إرفاق صورة البطاقة الوطنية.

كيفية الحصول من بنك الراجحي على قرض الجسر:

يمكن التقديم في بنك الراجحي بالمملكة العربية السعودية للحصول على قرض الجسر، من خلال بعض الخطوات التالية:

التواصل مع الإنترنت والدخول على الرابط التابع بموقع بنك الراجحي بالمملكة العربية السعودية. وبعد ذلك يتم تسجيل جميع البيانات الخاصة من أجل تسجيل الدخول على الموقع. وبعد ذلك يتم الدخول على خانة التمويل الشخصي، ومنها إلى خانة القرض المؤجل. وبعد ذلك يتم مواصلة الخطوات واحدة تلو الأخرى لحين الإنتهاء من جميع الخطوات. وبعد ذلك سوف تحصل على رسالة نصية تحتوي على الموافقة علي طلب القرض أو رفض الطلب. وهذه الطريقة تعتبر الطريقة الإلكترونية.

ويعتبر هذا الي جانب أنه يمكن التوجه المباشر إلى أحد فروع بنك الراجحي واستكمال كافة الخطوات شخصيا عبر التالى:

التوجه الى بنك الراجحي.

وبعد ذلك يتم إحضار جميع الأوراق الخاصة بتقديم طلب قرض الجسر من بنك الراجحي.

وبهذا نكون انتهينا من تقديم كل ما يتعلق بقرض الجسر من بنك الراجحي.