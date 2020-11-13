نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي فوري بقيمة 5000 ريال بدون تحويل الراتب وبدون كفيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم منصة سلفة تمويل شخصي وفوري للمواطنين السعوديين، ويميز تمويل سلفة بأنه تمويل فوري يتم في خلال دقائق ولا يحتاج الي تحويل الراتب الشهري للعميل ولا يحتاج الي كفيل، فأن منصة سلفة تعتبر أول منصة إلكترونية مصرح بها داخل المملكة من مؤسسة النقد العربي السعودي، ويتميز تمويل سلفة بأنه خاضع للشريعة الإسلامية وقوانين الدين الإسلامي، فمن خلال موقعنا نقدم لكم شروط التمويل الشخصي المقدم من منصة سلفة داخل المملكة العربية السعودية.

شروط التمويل الشخصي من منصة سلفة الإلكترونية

يشترط أن يكون العميل سعودي الجنسية يعني من أبويين سعوديين. يجب أن يكون عمر العميل لا يقل عن 18 سنة لكي يحصل علي التمويل الشخصي. يشترط أن يكون العميل قضي فترة عمل لا تقل لا عن ستة أشهر . يشترط أن يكون الراتب الشهري الخاص بالعميل لا يقل عن 3000 ألف ريال سعودي.

مزايا التمويل الشخصي المقدم من منصة سلفة الإلكترونية

يتميز تمويل منصة سلفة الإلكترونية بأنه تمويل شخصي وسريع وبدون تجويل الراتب الشهري وبدون كفيل، فأن تمويل منصة سلفة 1000 ريال سعودي كحد أدني وحد أقصي 5000 ريال سعودي، بحيث تقدم منصة سلفة تسهيلات عديدة وميسرة لسداد الأقساط بحيث تتناسب مع العميل، فنجن نقدم لكم من خلال موقعنا الثقافي أهم المزايا للتمويل الشخصي من منصة سلفة.

التمويل الشخصي المقدم من منصة سلفة يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وضوابط الدين الحنيف.

يتم الموافقة الفورية من منصة سلفة إذا توافرت جميع الشروط والمستندات المطلوبة.

منصة سلفة تقوم بإيداع مبلغ التمويل فوري في حساب العميل الشخصي إذا توافرت كل الشروط والمستندات المطلوبة.

التمويل الشخصي لدي منصة سلفة لا يحتاج الي الراتب الشهري لدي العميل.

منصة سلفة تقدم هامش ربح مميز.

كيفية الحصول علي تمويل منصة سلفة

يجب علي العميل أن يحدد قيمة التمويل وهي كحد أدني 1000 ريال سعودي وكحد أقصي 5000 ريال سعودي، ثم يحدد العميل فترة سداد الأقساط بالطريقة التي تناسبه.

يقوم العميل بالدخول علي الموقع الإلكتروني لمنصة سلفة ثم يدخل علي رابط التمويل الشخصي ويقوم بتعبئة نموزج الطلب ويقوم بكتابة جميع البيانات المطلوبة ثم يقوم برفع الأوراق والمستندات المطلوبة.

تقوم منصة سلفة بإيداع التمويل المطلوب في حساب العميل الشخصي في خلال دقائق إذا توافرت كل الشروط والأوراق والمستندات المطلوبة.

المستندات المطلوبة من منصة سلفة