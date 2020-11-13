نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم طلب إسقاط من قروض بنك التسليف 1442 ورابط تسجيل إعفاء إلكترونياً في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من المواطنين المقترضين من بنك التسليف والادخار السعودي عن إعفاء بنك التسليف، حيث يقوم بعض المواطنين بتقديم طلب أعفاء من قروض البنك التسليف 1442 هـ والاستعلام عن الأقساط المتبقية باستخدام رقم الهوية والأوراق المطلوبة، وذلك لتخفيف الأعباء عن العملاء غير القادرين أو إسقاط القروض عن المتوفين، حيث يقدم بنك التنمية الاجتماعية خدمات عديدة ومميزة للمواطنين السعوديين داخل أراضي المملكة العربية السعودية، فهو يقدم العديد من القروض بالإضافة قروض الزواج وقروض المشاريع الصغيرة، حيث شهدت الأزمات الأخيرة إعلان هذا البنك عن إسقاط القروض نتيجة الأزمات التي يشهدها العالم كما أعلن هذا البنك عن إسقاطه للقروض عن المواطنين والمتوفين، حيث تم الإعلان عن بنك التسليف والادخار للمواطنين عن تقديم طلب إعفاء من خلال موقع إلكتروني عبر الموقع الرسمي لبنك التسليف.

شروط الاعفاء من بنك التسليف 1442

يجب أن يكون عمر المتقدم 25 سنة، ولا يزيد عن 55 سنة. يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. يجب أن يكون الدخل الشهري للمتقدم 2000 ريال كحد الأدنى. يجب أن يكون المتقدم متفرغا للعمل في المشروع.

بنود طلب إعفاء بنك التسليف للمواطنين السعوديين

رقم الهوية الشخصية الوطنية.

رقم العقد الذي تم ما بين المتقدم المقترض وبنك التسليف.

مصدر الحفيظة، تاريخ، رقم.

تحديد نوع الجنسية المقترض، رجل، أمراءه.

كتابة اسم المتقدم المقترض رباعي.

اسم المقترض بالكامل، رقم الجوال، مكان السكن، الإمضاء علي الطلب.

كتابة أسماء الشركاء في القرض إن وجدوا.

الأوراق والمستندات للتقديم طلب بإسقاط القروض من بنك التسليف

تقديم طلب أعفاء من قروض البنك التسليف 1442 وذلك لتخفيف الأعباء عن العملاء غير القادرين أو إسقاط القروض عن المتوفين، يتطلب استكمال طلب الأعفاء من بنك التسليف والادخار بعض الأوراق والمستندات المطلوبة التي تكون هي الإنجاز الفعلي للطلب ولمعرفة هذه الأوراق كالتالي:

صورة بطاقة الهوية الوطنية ويجب أن تكون سارية.

إرفاق بيان يوضح الظروف المعيشية للمقترض.

تقرير طلب بالحالة الصحية.

كارت العائلية الخاص.

يوقع المتقدم برقم الهوية علي المستندات المطلوبة من بنك التسليف.

رابط تقديم طلب إعفاء القروض من بنك التسليف

سوف نعرض لكم رابط تقديم طلب إعفاء من القروض من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي من بنك التسليف، في الخطوات التالية: